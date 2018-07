ATS: Veganer taget i at puste æg

Et medlem af Veganisk Trossamfund blev i går ekskluderet, da det blev afsløret, at han tilbage i påsken havde pustet æg med sin familie.

»Det er en skændsel, at den pågældende på den måde har været med til at tage en kyllings liv«, siger Britta Kålmose, der er formand for trossamfundet.

»Hvad ville han sige, hvis der dukkede en høne op og pustede i hans mors underliv? Det er fuldstændig det samme, og det er lige til at græde over, at nogen fra vores egen kreds kan være så onde mod andre levende væsener«.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra det ekskluderede medlem, da han det meste af dagen fejrede eksklusionen på bøfrestauranten MASH.

SPØRG OM SUNDHED

MUSKLER ER STIVE

Skriv til Bente Klarhed

Kære Bente Klarhed

Jeg er en yngre bodybuilder, som for et halvt års tid siden begyndte at sprøjte olie ind i mine muskler. Det blev de meget store af, men nu kan jeg ikke længere bøje armen. Hvad tror du problemet er?

Dennis

Kære Dennis

Jeg kan forstå, at det er et halvt år siden, så jeg vil tror, at det er tid at få skiftet olien. Nu skriver du ikke noget om, hvilken type olie, du har benyttet, men hvis du bruger motorolie vil jeg anbefale dig en med høj viskositet, som skulle være mere smidig.

Bente Klarhed

FØDEVAREMINISTER SIKKER PÅ, AT VILDSVIN IKKE VIL BENYTTE HULLER I HEGN

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen afviser, at vildsvin vil udnytte de huller, som bliver lavet i vildsvinehegnet ved grænsen.

»Hullerne er lavet, så ulve og rådyr kan slippe igennem. Svin er jo kloge dyr, så jeg er sikker på, at de godt kan forstå, at hullerne ikke er lavet til dem. Men om nødvendigt må vi jo sætte skilte op på tysk, så der ikke er nogen tvivl overhovedet«, siger ministeren.