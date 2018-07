Sådan takler du ældre damer på loppemarked

»Hvad koster skoene?«. Kvinden med den knivskarpe page tager dem op og kan konstatere, at de aldrig har været brugt.

»De koster 25 kroner«, svarer min søster Dorthe.

»Nå, så er det lige meget«, siger kvinden og kigger bebrejdende på både mig og Dorthe.

I det samme lyder det fra Michael: »Nej, du skal ikke ryste den æske. Jeg har gamle glas nede i den«.

Men manden bliver ved. Og Michaels stemme bliver stille og roligt mere og mere aggressiv: »Nu stiller du sgu den æske fra dig. Jeg er jo ikke færdig med at pakke ud«.

Lørdag morgen plejer at foregå i et meget langsomt tempo for mit vedkommende. Avis, kaffe og blødkogte æg. Gerne til langt op ad formiddagen.

Vi har kun gode ting med, som vi bør kunne få en pæn sjat penge for. Tænker jeg – lige ind til de ældre kvinder dukker op

Men én lørdag hver sommer sker der en revolution. Jeg forvandler mig til Kræmmer Erik. Ham den ivrige kræmmer fra loppemarkedsudsendelser som ’Fantastiske fund’ og ’Fantastiske hammerslag’ på tv. Ham der suser rundt i landet og køber ting for 10 kroner fra gamle damer, som han efterfølgende sælger for en tusse hos Lauritz eller i sin egen butik.

I ugevis har jeg proppet kasser med ting, jeg vil af med. Kopper vi aldrig bruger. Fejlkøbte lysestager. Arvestykker, der skal videre. Ting der har hobet sig op i vores kælder, som min kæreste og jeg sælger på det lokale loppemarked, når vi kan få en plads hver sommer.

I år gør vi det i selskab med min søster og vores gamle ven Michael, som lægger ud fra morgenstunden med at skælde en opkøber ud, som ikke gider vente på, at vi får pakket vores lopper ud.

Det er der faktisk ingen opkøbere, der gider. Som hvepse om en honningmad sværmer de aggressivt rundt om alle os sælgere fra morgenstunden for at kunne gafle de bedste genstande til den laveste pris, før de almindelige loppemarkedsgæster når at indfinde sig. De stikker armene ned i vores kasser. Åbner poser og ryster alt, hvad de kan komme til at ryste. Så snart de får noget i hånden, vender de det om for at tjekke, om der er et vigtig stempel i bunden. Er der det, kommer de med et bud, der er så flabet, at man bliver helt stum. Eller bare finder den indre Kræmmer Erik frem.

Det sidste gør jeg. Hvilket betyder, at jeg går jovialt rundt og snakker som et vandfald: »Den tekande har jeg købt i Australien«. »Bogen har jeg arvet fra min farfar«. »De glas er vildt sjældne«. »Jeg har selv givet 200 kroner for det fad«.

Hurtig handel?

Opkøberne svarer igen med: »Hvad er den bedste pris, du kan give?«. »Hvad siger du til en hurtig handel?«. Eller klassikeren: »Jeg skal jo også kunne tjene noget på det, når jeg sælger det videre«. Alt sammen noget som antikhandlerne også siger på tv, og som måske lyder smart, når man sidder hjemme i sofaen, men når man står face to face og prutter om en tinlysestage, er det sgu ikke særlig cool.

Efter den første hektiske time er opkøberne ved at dampe videre, og vi begynder at kunne trække vejret. Min søster henter kaffe. Michael samler et tøjstativ, og min kæreste stabler ting op på et bord. Jeg går en runde på pladsen for som en rigtig kræmmer at vide, hvilke kræfter vi er oppe imod. Har nogen bedre ting end os? Er vi de eneste, der ikke stiller vores ting på duge i nervøs velour? Burde vi have sat prismærker på vores lopper?