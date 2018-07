Parcelhuspionerer: Et job fik Tove og Kurt til at flytte i hus Bagsideredaktørens grundejerforening har 50-års jubilæum, og derfor giver vi ordet til en række beboere, der var med fra begyndelsen. Dengang man var pioner, når man flyttede i parcelhus.

Det var et job, der afgjorde, at Tove og Kurt Christiansen flyttede til Dragør.

»Vi boede i Ballerup. Jeg var jo i flyvevåbnet i Værløse, som ligger tæt på. Jeg underviste flymekanikere, men så blev jeg headhuntet af Mogens Mouritzen, der startede flyskolen i Dragør«, fortæller 83-årige Kurt: »Jeg kørte frem og tilbage, og det tog en frygtelig tid«.

Serie Parcelhuspionerer Byggeboom. Fra 1960 til 1980 blev der bygget en halv million parcelhuse i Danmark, og 1,5 millioner mennesker rykkede ind. Det store byggeboom forandrede landskabet, store arealer blev inddraget, danskerne gik fra at være lejere til ejere, og der blev sat nye standarder for boligen. Jubilæum. I grundejerforeningen Godthåb i Dragør har cirka en tredjedel af beboerne boet på vejen, siden de første huse blev bygget. De fleste er nu i guldbryllupsalderen, og grundejerforeningen har 50-års jubilæum i år. Pionererne. Bagsiden har talt med en række af parcelhuspionererne i grundejerforeningen Godthåb. Mød Tove og Knud Christiansen, 81 og 83 år, i dag. De flyttede ind 14. marts 1971. Vis mere

Det var dog ikke Kurts job, der fik dem til Dragør. Det var først, da Tove også fik tilbudt job på flyskolen, at familien flyttede:

»Vi var inviteret til påskefrokost hos Mouritzen, og så sagde han: »Vi bygger en ny skole med kantine herovre, kantinen må lige været noget for dig, Tove«, fortæller 81-årige Tove.

»Og så kunne vi ikke køre frem og tilbage. Vi havde to piger på 11 og 7 år«, siger Kurt.

»Ja, jeg skulle åbne kantinen kl. 7, så det var enten hus eller jobbet«, siger Tove.

De kom til at bo 500 meter fra flyskolen, og Tove styrede kantinen i 22 år. De flyttede ind 14. marts 1971 – huset på 142 m2 var bygget cirka et år før af »en luftkaptajn fra Mærsk Air, men han skulle skilles. Konen rendte fra ham«, siger Kurt.

Kurt og Tove har således kun boet på vejen i 47 år, og derfor er det lidt snyd at kalde dem pionerer på vejen. Det kunne de dog sagtens have været. De var skrevet op til en byggegrund, der ligger to huse fra deres eget. Men da de fik tilbudt at købe den, var de lige flyttet til en større lejlighed i Ballerup med et stort indskud, og de syntes ikke, de havde råd.

»Men vi kom da tæt på flyskolen – og ud på landet«, siger Kurt og viser et billede fra vinteren 1972 med udsigten fra huset til de marker, hvor der nu er et erhvervsområde.

Det var noget helt andet dengang: »Der var en flok af småunger på vejen, og det var jo inden, der kom lås på lufthavnen, så vores datter Birith gik engang som 10-årig ud til landingsbanen for at vinke til sin far – jeg var ude at flyve med min chef, vi havde været i Frankfurt til Air Show. Hun og genboens datter Annette gik og ventede på græsset«, fortæller Kurt.

Lænestolen er farlig

Vi sidder i udestuen, som blev bygget, da Tove og Kurt havde sølvbryllup. Her er endnu skygge og derfor det køligste sted.

»Ja, vi havde diamantbryllup sidste år, så det er mange år siden«, siger Tove. 35 år kommer vi frem til. »Den holder endnu«, siger Kurt.

Det gør den. Udestuen er, ligesom huset og haven, velpasset, velplejet og vedligeholdt. Og ikke nok med det: Haven er imponerende anlagt med et stort bassin, der falder i flere niveauer og ender i en dam med guldfisk. Der er køkkenhave, staudebede, roser, en statue af græske Phryne, pergola, pavillon og flagstang.

Hvorfor er I blevet boende?

»Da jeg holdt op på jobbet, kunne vi godt være flyttet tættere på børnene, men så skulle vi flytte fra alt det, vi har her, og starte forfra med haven. Og at sidde i en lejlighed? Nej, så sidder man mange timer i lænestolen: Det er dødfarligt«, siger Kurt.