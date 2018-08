Parcelhuspionerer Birgitte: »Der kom næsten aldrig biler« Bagsideredaktørens grundejerforening har 50-års jubilæum, og derfor giver vi ordet til en række beboere, der var med fra begyndelsen. Dengang man var pioner, når man flyttede i parcelhus.

Jeg kan faktisk godt huske noget – eller det tror jeg ... Du kender godt det med, at man kan huske det, man har set billeder af – men jeg kan huske, at der var så øde«, fortæller 52-årige Birgitte Skytte.

Hun flyttede ind på vejen som 2-årig i 1968 med sine forældre. Hun er født i Ilskov ved Herning – hendes far var jagerpilot på flyvestation Karup, men de flyttede mod øst, da han fik job som civil pilot.

Serie Parcelhuspionerer Byggeboom. Fra 1960 til 1980 blev der bygget en halv million parcelhuse i Danmark, og 1,5 million mennesker rykkede ind. Det store byggeboom forandrede landskabet, store arealer blev inddraget, danskerne gik fra at være lejere til ejere, og der blev sat nye standarder for boligen. Jubilæum. I grundejerforeningen Godthåb i Dragør har cirka en tredjedel af beboerne boet på vejen, siden de første huse blev bygget. De fleste er nu i guldbryllupsalderen, og grundejerforeningen har 50-års jubilæum i år. Pionererne. Bagsiden har talt med en række af parcelhuspionererne i grundejerforeningen Godthåb. Mød 52-årige Birgitte Skytte i dag. Hun flyttede ind på vejen som 2-årig i juni 1968 med sine forældre og flyttede tilbage i sit barndomshjem i 2006. Dette er seriens sidste artikel. Vis mere

Familien købte grunden i Dragør i marts 1967. De kunne dog ikke få byggetilladelse, før der var lavet nye kommunale vandboringer. I januar 1968 fik de grønt lys, og et halvt år senere flyttede de ind – uden vand. I den første tid hentede de vand i dunke hos venner i Kastrup, og de havde en vandslange ovre fra genboen i en periode.

»Jeg kan huske, at jeg bader i et badebassin i haven, det var sådan nogle små nogle med hvid kant, og at der bare var marker, marker, marker«, siger Birgitte.

Vennerne fra Kastrup Inge og Poul Møller flyttede også ind på vejen: »Dem har vi en tæt tilknytning til. De kommer også fra Jylland, og de flyttede samtidig med mine forældre – min mor er gudmor til deres søn. Inge og Poul er lidt reserveforældre for mig, de betyder meget for mig«, siger Birgitte.

Alle børnene på vejen legede sammen dengang. Hun legede især med Inge og Pouls Lene og med Tove og Kurts datter Birith.

Der var også ’Vingummidamen’ i nummer 85. Når vi ringede på hos hende, fik vi engelsk vingummi

»Vi spillede rundbold på vejen. Så råbte vi: »Nu kommer der en bil«, og gik ind til siden. Der kom næsten aldrig biler. Der er mere trafik, og det er mindre landligt i dag«, siger hun.

Hun husker kun sin barndomsvej som et hyggeligt og rart sted at være.

»Selvfølgelig var der nogle, der var sødere end andre, men vi besøgte hinanden, dørene stod åbne, og jeg spiste hos Inge og Poul, hvis jeg ikke gad at spise hjemme. Der var også ’Vingummidamen’ i nummer 85. Når vi ringede på hos hende, fik vi engelsk vingummi. Den gamle fru Nielsen havde altid vingummi«.

Tur retur

Birgitte flyttede hjemmefra i 1987, til Østerbro, og da hun 10 år senere havde fået sin egen lille familie, flyttede de tilbage til Dragør, tæt på forældrene. Hun blev dog skilt og flyttede med sin datter »helt ud på Krudttårnsvej i en lejlighed«. Vi smiler til hinanden over »helt ud« – det er kun 2,5 km væk.

Hun kom tilbage til vejen i 2006, da hendes forældre ville sælge og flytte til et nybygget rækkehus med mindre have og uden så meget vedligehold.

»De ville flytte, før de blev for gamle, og inden de ikke selv kunne tømme loftet, og så tilbød de mig at købe. Jeg skulle virkelig overveje det. Kan jeg overskue hus og have? Men der var ingen altan i den lejlighed, vi boede i, og så synes jeg, det er et skønt sted at bo her«.

»Den store udfordring var, at mine forældre ikke skulle blande sig for meget – de syntes stadig, det var deres hus. Det er 12 år siden, de flyttede, og nu er de ved at være der, hvor de har givet slip. Jeg har også været meget bevidst om, at jeg skal sætte mit eget præg på det og lave mine egne regler. For eksempel, at mine forældre ikke må komme uanmeldt, de må gerne lige ringe først«, griner hun.

Er det meget anderledes at bo på vejen i dag, end da du var barn?

»Jeg ville gerne være en bedre nabo og snakke og besøge mine naboer, men det er svært, når man er på mere end fuld tid, og man vil også gerne træne lidt og tage sig af sine forældre og venner. Men vi hilser og snakker. Jeg kan tydeligt mærke, at de har enormt meget tid, og jeg tænker: ’Sådan bliver du også engang’. Vi er så fortravlede«.