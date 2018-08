Farvel kære faste håndsæbe – og tak for alt

Nu skete det også for mig: Jeg er i 2018 holdt op med at bruge fast håndsæbe og har sat mine sæbeskåle ind bagest i badeværelsesskabet, klar til at samle støv. Jeg troede ikke, at den dag nogensinde ville komme. Jeg elsker den faste håndsæbe, men har over en længere periode ladet mig umærkeligt omslutte af den flydende indflydelse.

Jeg siger dermed farvel til det mindretal af Danmarks befolkning, der bruger fast sæbe. Det bedste bud er, at mindretallet er nede på 15 procent. Ifølge Coop er det i hvert fald den faste håndsæbes andel af salget det seneste år, og det er faldende. Da Politiken i 2014 testede flydende sæber, var andelen 20 procent.

Det stemmer meget fint overens med egne iagttagelser fra private hjem. Til sidst synes jeg kun, at det var hjemme hos mig selv, håndsæben lå fremme. Udbuddet af sæber i supermarkeder blev stadig mere indskrænket, og da jeg pønsede på at købe en ny sæbeskål, var en sådan næsten umulig at opdrive. Det er kun gået én vej de senere år, og det er ned. Prøv selv at google håndsæbe – blandt de første 100 billeder finder du højst 3 faste sæber.

Praktisk og uæstetisk

Jeg elsker fast håndsæbe og har kun haft et hånligt skuldertræk tilovers for den flydende. Det er for dovent, for praktisk, for umusikalsk og for uæstetisk at bruge.

Åhh, duften af et godt stykke håndsæbe, som frigives, når det kommer i nærheden af vand og menneskehænder og kan fylde hele badeværelset. Så holder man et lille stykke hverdagslykke i hænderne.

Arbejdet med sæben mellem hænderne, helt ubevidst og med rutine, den roterende og smuttende bevægelse og kroppens sansning af et materiale i hånden.

Skylle, skylle, tørre, tørre, og følelsen og duften af renhed er komplet.

Jeg ved godt, at der var utrolig mange dårlige faste håndsæber i omløb også – alt fra Palmolive var rædselsfuldt – men når man fik et stykke kvalisæbe i hænderne, hoppede mine endorfiner en pingpongdans mellem toilettets hårde fliseoverflader.

Flydende sæbe derimod ... Efter to somre som rengøringsassistent på et hospital for omkring 30 år siden er flydende sæbe for mig kædet sammen med syge mennesker, fyldte bækkener, klaprende træsko og lugten af den efterfølgende hospitalssprit.

Jeg tror, det var der, trenden startede med den flydende sæbe – på hospitalerne. Fordi det er mere hygiejnisk, når der er mange mennesker, fordi det ikke kræver så meget rengøring, og fordi der er mindre spild.

Især lader hygiejnen til at have gjort kål på håndsæben. Man kan i hvert fald se en lektor i infektionsimmunologi udtale sig på flere netsider om, at bakterier sagtens kan leve på en håndsæbe, især colibakterier. Altså bakterier fra afføring. Ifølge en amerikansk forbrugerundersøgelse tror hele 60 procent af de 18-24-årige forbrugere på den, mens kun 31 procent af forbrugerne på 65+ er overbevist.

Ja, jeg køber den ikke, for har vi ikke vasket hænder med håndsæbe i 100 år uden at være mere syge, end vi er i dag? Havde vi mere diarre før den flydende sæbe, end vi har i dag? Niks. Jeg vil godt se den bakteriedyrkning, der påviser det.