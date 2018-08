ATS: Ny bog afslører, at pave Frans er katolik og besat af fødder

Der er gang i de afslørende bøger. Forleden udgav Donald Trumps tidligere toprådgiver Ohlapalomablanca Newman en bog, hvor hun beskylder præsidenten for at have knald i låget og lide af storhedsvanvid samt for at være sexist og racist.