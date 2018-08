Kære DSB - Politikens bagside søger hermed stillingen som innovationsrebel

Dokumentation - jobopslaget

Innovationsrebel

Vær med til at gøre DSB klar til fremtiden

I fremtiden vil innovation være alles job, og de mest innovative virksomheder opfordrer på tværs af siloer til mere kreativitet og kundefokus. Det kræver en dedikeret indsats at nå dertil.

Her har vi brug for dig som innovationsaktivist.

DSB oplever i disse år en stigende konkurrence i et marked præget af digitalisering, liberalisering og politiske dagsordner. Samtidig ser vi, at kundernes behov forandres hurtigere end tidligere. Det skaber fantastiske muligheder for altid at gøre det enkelt, nemt og attraktivt at komme fra A til B.

Blandt andet derfor har DSB Digital Labs set dagens lys for to år siden. Vi arbejder med digital innovation som et strategisk fokus for at skabe løsninger til fremtidens DSB. Via mindset og metoder fra blandt andet Design Thinking og Lean Startup arbejder vi på at sikre, at innovation, preto- og prototyping bliver en fast bestanddel af værktøjskassen hos os selv og resten af DSB.

I den forbindelse er vi klar til det næste skridt på denne rejse. Det sker med etableringen af et nyt Innovation Hub, der skal udbrede vores way of working til resten af DSB, så innovation bliver et naturligt greb i problemløsningen. Du skal med andre ord have værktøjskassen i orden og samtidig være driver af en ny kultur og kunne få folk med på nye måder at arbejde på – inkl. ledere. (...)

Innovation skal trænes som muskel i DSB

Ledelsen har brug for, at du klæder dem på til at

Ændre forretningen samtidig med, at de driver forretningen.

Støtte og være en del af innovation på alle niveauer.

Dine kolleger har brug for, at du baner vejen for dem, så de tør

Innovere – uanset rang, funktionelt område eller strukturel tilknytning.

Tænke større og handle hurtigere – altid med udgangspunkt i kunde-/bruger<DB>indsigt.

Fejle, eksperimentere og udfordre gamle vaner.

Tale et fælles innovationssprog i hele organisationen og samarbejde på tværs.

Du får et tæt samarbejde med din chef omkring etableringen af DSB’s nye Innovation Hub og omkring, hvordan vi accelererer innovationsrejsen for DSB på både klima- og kapabilitetssiden.

Du bliver vores innovationsambassadør ift. at

Støtte et hold af ny-trænede sprint-navigatører og ledere, på tværs af DSB.

Agere sparringsinspirator på problem<DB>identificering og formulering af gode HMW (How Might We) spørgsmål.

Udbrede innovation og sprints som tilgang i forretningens leverancemodeller: projektmodel og scaled agile.

Accelerere opbygningen af et pro-innovationsklima og en pro-innovationskultur i DSB.

Indgå i Digital Labs innovationsproces – fra problem/mulighed til løsning lanceret eller læring overdraget – efter hvilke kvalifikationer du kan bidrage med.

Du har hovedet fuldt af innovativ energi og hjertet af empati

Det er essentielt for os, at du er nysgerrig af natur, ikke bange for at snakke med vores kunder og kolleger, og at du er passioneret omkring at bygge nye områder op fra bunden. (...)

Digital transformation i DSB

Du bliver en del af en unik enhed, Digital Labs, der fungerer som et lille startup – med kontor centralt i København. I Digital Labs tror vi på, at hurtig vej til læring er vigtigere end perfekte løsninger.

Hos Digital Labs ligger det i vores DNA at være teknisk nysgerrige, så du vil stifte bekendtskab med udvikling til de fleste digitale platforme, ligesom du vil komme til at arbejde med AI og machine learning, og det er ikke utænkeligt, at du vil kunne 3D-printe din egen robot og få den til at hente din kaffe, når vi holder Innovation Friday, hvor vi for alvor tillader os at være nysgerrige. (...)

Lyder det som noget for dig?

Så send din korte ansøgning og dit CV snarest og senest den 31. august. Vi læser ansøgninger og indkalder løbende til samtaler. (...)<blank>

Læs hele jobopslaget her: www.dsb.dk/om-dsb/job-i-dsb/ledige-job/

