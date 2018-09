Hallo fra bunden af Michael Douglas' badekar

Kvinde vågner på en trefoldig madras fra Lars Larsen på bunden af et flyttehelvede. Kroppen værker, og hun har blå mærker på lårene, som får dem til at ligne et landkort over Herrens rødvinsplettede vildveje. Hendes hænder trænger til manicure, efter hun kom til at dyppe dem i en hjemmelavet eddikeopvaskafkalkning til badeværelsesfliser.

Alting roder, og hun er ude af flippen, indviklet i et elektrisk ledningsnet, som er så omfattende, at det ku’ brødføde en hel spaghettigudstjeneste. Kan dårligt stå oprejst. Hun ser sig i spejlet og ser en anden end den, hun er.

Glenn Close i skumbad

Hun er Glenn Close, der nydruknet rejser sig som satan fra skumbadet og ta’r den søde, søde ægtemand, familiefar og kaninopdrætter Michael Douglas på sengen. Den stakkels skuespiller, som snydt ud af hullet i hagen på far Kirk lod sig fatalt indfriste til en fernisering, da han blev ramt af en ubændig knaldtrang.

Det ender lykkeligt, for Glenn dør, og det er godt, for hun var en spidsnæset sexheks

Mest fordi hans anonymsøde lille kone var taken i cottage med den fælles velfriserede kærlighedsfrugt, og han derfor var overladt til sig selv og sine lysters vold. Så kommer han til at stikke den ind i galleristen Glenn. Det sku’ han nok aldrig have gjort, for så vil kaninslagter Glenn ha’ mer’ og mer’, og det vil Michaels penis osse, men så bliver han pludselig nykristen og kommer i hu, at man ikke må begære andre, for det er dødsensfarligt og seksualdriften er så svær at styre, lissom togdriften.

Det ender lykkeligt, for Glenn dør, og det er godt, for hun var en spidsnæset sexheks og Michael en helt uskyldig hulhaget ægtefyr, som blot er kommet til at tage det helt forkerte tog.

Det har jeg selv prøvet. Jeg skulle til lufthavnen, og så kørte metroen satme til Vestamager, men det var egentlig osse ganske dejligt at opleve den smutnuttede Kirkfrø helt up close i stedet for at blive læderbranket i en blå leaset solcreme-smattet liggestol mæ’ frynser, på Kos.

Fra bunden

Gid jeg var på Kos. Så ville jeg spørge Hippokrates, hvorfor jeg kender så mange hypokondere. Så fejler de det ene, og så fejler de det andet. Har du ondt i pjækketarmen? Det tror jeg nok lige, jeg har. Jeg er virkelig go’ til at ringe og melde mig syg på arbejdet og ka’ lave min stemme om, så jeg lyder som en, der taler fra bunden af et badekar.

»Ja hej, det er Glenn. Jeg har det ikke så ... host, hak, hak. Godt, så jeg kommer ikke og åh nej, nu tror jeg, jeg skal kaste skumbad op af lungerne. Jeg har været ude at kaninslagte hele natten, så jeg var helt sweat, da jeg endelig kom retur fra Familiehyggeland, og så tog jeg en badecarwash for at komme pænt ned i hormonswinging kropstemperatur ... men det syntes Douglas ikke lissom skulle foregå i lige hans afkalkede familiejacuzzi, og nu har jeg, skvulp-skvulp, vand i alle lungerne, og det ved vi jo godt allesammen betyder dødens forgård, hvis du forstår?

Hallluuuu ... er der nogen på linjen? Ak, den kedelige sekretær. Hun har altid været så Sankt Peter-agtig. Enten kommer man igennem hendes lede omstillingsnåleøje eller nix. Jeg taler lige ud i luften. Jeg går til lægen, fordi jeg lider af taleligeudiluften-disease. Man aner ikke, hvordan det er, før man har prøvet det.

Det gør virkelig nas. Jørgen Nash. Jørgen, Jørgen Jyde, sejler i en gryde. Små gryder har osse øren. Men gider de høre på en? Nogle hvisker mæ’ heste, andre taler for små døve grydeører. Ingen, som i ingen, spø’r til mit velbefindende, men jeg skulle hilse og sige, at gryden syder, og Glenn er så klar til at afkalke sit helt og aldeles eget badekar.