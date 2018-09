Den perfekte sidemakker kan godt have rodebunker og grine højt

For nylig fik jeg et chok. Efter at have været på sommerferie i to uger kom jeg tilbage til avisredaktionen og satte mig ved min plads. Alt virkede umiddelbart okay, men idet jeg drejede hovedet til venstre, skete der noget vildt. Jeg kunne kigge lige ud af et vindue tre meter fra min kontorstol. Der var fri udsigt, hvilket jeg ikke kan huske, hvornår jeg sidst har oplevet.

»Jeg har ryddet op, mens du var væk«, sagde min kollega og smilede over hele femøren, som om hun lige havde opdaget, at klimaforandringerne var blevet aflyst.

Væk var stablerne af bøger. Bjergene af papir. De gamle aviser. Og alle de håndskrevne breve, som hun modtager fra flittige læsere. Tilbage var tomhed, orden og helt rene linjer.

»Jeg besluttede mig for at komme til bunds i tingene, mens du var på ferie«, sagde hun. »Er her ikke pænt?«.

Pænt er en underdrivelse. I måneder har jeg ikke kunnet se min nabos tastatur, som hun selv finder hver morgen ved at rage dynger til side. Ikke fordi hun er et decideret rodehoved, men fordi hun vælter sig i opgaver – og er glad for stabler af papirer, som hun kombinerer med kaffekopper, en stempelkande, legoklodser, bøger, aviser og alverdens æsker, poser og plastikflasker.

Der går en usynlig mur imellem min kollegas bord og mit. Jeg har indrettet mig næsten fascistisk med helt lige bunker, intet rod og kun det allermest nødvendige. Hun har det helt modsat og lader sig ikke påvirke det mindste af, at jeg konstant smider ting ud.

Hvis vi var nationer, ville jeg være Nordkorea, og hun ville være Syditalien. Men modsat Nordkorea har jeg det ret godt med mine naboer. Og især med hende her, for hun opfylder alt det, en sidemakker skal: Hun er god at bitche med. Vi kan brokke os over vejret sammen. Undre os over, at der bliver bygget så mange grimme huse. At tingene var bedre i gamle dage, hvor folk ikke så så meget tv, vejede mindre, røg flere cigaretter, var høflige og talte med hinanden i togene.

Makrel og honningkagehus

Det er derfor, jeg kan holde ud at gå på arbejde dag efter dag. Fordi jeg har en sidemakker, som jeg svinger perfekt med. Altså bortset fra det med oprydningen.

Sådan havde jeg det også i folkeskolen, hvor jeg sad ved siden af Torben de første mange år. Vi havde det gevaldigt hyggeligt og var gode til at hjælpe hinanden med alt det, vi ikke fattede. Det var en fest – bortset fra spisefrikvarteret, hvor han altid skulle spise makrelmadder, hvilket har kureret mig for livstid og haft den konsekvens, at jeg aldrig har smagt makrel i tomat.

I gymnasiet fik jeg en sidemakker, der var meget bedre til latin end mig – ja, jeg vil faktisk påstå, at hun forstod, hvad det handlede om, mens jeg aldrig fik knækket koden.

Senere har jeg haft et utal af sidemakkere – både på universitetet og i de job, jeg har haft. En forærede mig engang et honningkagehus, som hun selv havde bagt. God stil og noget, som enhver sidemakker burde gøre med jævne mellemrum.

En anden indledte hver morgen med at drikke halvanden liter Cola Light på vores lille kontor, før hun gik op i kantinen og købte en kop kaffe. Og én tog demonstrativt hørebøffer på, hver gang jeg kom ind ad døren, og sagde ikke noget, før vi skulle have frokost. Hvor jeg var så fyldt med historier, jeg skulle have fortalt, at jeg rablede løs i 30 minutter, hvorpå han tog sine hørebøffer på igen og forsvandt ned i sit tastatur.