Faxen længe leve: Politiken har modtaget 21 faxer fra læserne Bagsiden har modtaget 21 faxer fra 11 forskellige afsendere. Det er vores vurdering, at den gamle teknologi har krævet et par forsøg, før afsenderne har følt sig forvisset om, at faxen var afsendt.

En eksklusiv skare af Bagsidens læsere har sendt os fax med et billede eller en hilsen, siden vi i onsdags iværksatte en forebyggende redning af Politikens faxnummer ud fra devisen: Hvis faxen ikke bliver brugt, vil nogen finde på at lukke linjen, og en bevaringsværdig teknologi vil gå tabt.

Flest faxer har vi fået fra et faxnummer, der ser ud til at høre hjemme i Californien – det samme nummer, der afsendte en fax til Politiken 16. marts. Ikke færre end 8 faxer har vi modtaget fra nummeret den seneste uge: De indeholder alle et forsidebillede af Politiken Weekly og opfordringen – med versaler: GØR POLITIKENS ARTIKLER ONLINE GRATIS!!!!!!!.

Man fornemmer, at læseren savner Politiken Weekly, som udkom sidste gang i december sidste år, og ikke finder det i orden, at langt de fleste artikler på politiken.dk kan tilgås gratis de første 48 timer.

Er der hul igennem?

Andre faxer er også kommet mere end en gang med meldingen »Håber der er hul i gennem«. Man fornemmer en manglende tiltro til faxens funktionsduelighed, hvilket der ikke er noget fortænkt i: Bagsideredaktøren gik selv op til Ekstra Bladet og sendte en fax til Politiken for at sikre sig, at der virkelig var forbindelse (den tæller ikke med i faxopgørelsen).

I et enkelt tilfælde har vi da også kvitteret for modtagelsen – til vor læser Jens Breinegaard, som faxede to gange og dernæst mailede for at være sikker på, at faxen var modtaget. Vi syntes, at hans fax krævede en tilbagemelding:

»Jeg har altid holdt meget af at faxe, og jeres initiativ med at holde liv i faxen glæder mig. Jeg skriver dette sent med en monokrom ubelyst skærm, så I må undskylde eventuelle slåfejl«.

»Jeg skriver faxen på min Nokia 9000 Communicator fra 1996, verdens første smartphone, fra før man kendte til ordet. Den var så smart, at den også havde indbygget fax! Ud over telefon, sms, internet, telefonbog, tekstbehandling, kalender m.m. Og to skærme og fuldt tastatur. Alt sammen med en vægt på dengang kun 397 g (her er redaktionen i tvivl, om der står 397 g, idet tallet er trykket underligt sammen i faxen)«.

»Maskinen har ligget ubenyttet i måske 15 år. Inspireret af Bagsiden blev den startet op, og Communicatoren og dens 22 år gamle batteri vågnede op. Men om dette overhovedet kan komme frem til Politiken via vore dages net er mere tvivlsomt«, skriver Jens Breinegaard, museumsdirektør emeritus, Danmarks Tekniske Museum. Det gjorde den!

Læser Jan Madsen har også gode minder om faxen. Han så den anvendt første gang i 1975 i Teknikerbyen på B&W: »Jeg tror, vores direktør var på forkant, men det var et stort fremskridt, da vi kunne sende tekniske tegninger frem og tilbage til vores underleverandør i Tønder«, skriver han.

Han har gemt sin firmafax, som han har brugt flittigt til at kommunikere med leverandører i Tjekkiet: »Vi kæmpede meget med dem for at få dem til at går fra telex til fax, men der var der ikke altid penge (hård vestlig valuta) til«. Nu har den sendt fax til Politiken.

Bruges syd for grænsen

Jens Jakob Sørensen, der er it-chef hos Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig melder, at faxen skam bruges endnu syd for grænsen: