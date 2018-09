ATS: Hørsholm forbyder tungeslaskere

MINISTER FÅR HJÆLP FRA UVENTET KANT

Disintegrationsminister Inger Støjsender overvejer ny løsning på problemet med muslimer, der ikke vil give håndtryk.

»Vi vil gerne hjælpe dem på vej. Det er jo for deres eget bedste, at de skal give det håndtryk«, siger Inger Støjsender. »Men de mangler muligvis et incitament – ud over at få statsborgerskabet, naturligvis«.

Og det incitament vil Inger Støjsender gerne give dem, siger hun

»Ja,vi vil gerne hjælpe dem på vej. Derfor har vi kontaktet spyttemanden, der spyttede på de flygtninge, som for nogle år siden gik på de danske motorveje i strid med færdselsloven. Vi har tænkt os, at han kan stå ved siden af den borgmester, der skal overrække statsborgerskabet, parat til at spytte, hvis den pågældende udlænding ikke vil give hånd. Vi er overbeviste om, at alene truslen om at blive spyttet på vil få mange til at række hånden frem. Et håndtryk må trods alt være bedre end en spytklat«.

Disintegrationsministeren synes i øvrigt, at håndtryksreglen er blevet urimeligt fremstillet i medierne.

»Når man læser aviserne og ser nyheder, skulle man tro, at vi er nogle kyniske og ufølsomme regelryttere. Det er på ingen måde tilfældet. Hvis en person, som søger statsborgerskab, for eksempel kan dokumentere, at vedkommende mangler en hånd eller måske en hel arm, er vi parat til at give dispensation«, siger Inger Støjsender.

TUNGESLASKERE ERFORBUDT I HØRSHOLM

Borgmester i Hørsholm Kommune Morten Slotved har sendt disse retningslinjer for politikeres opførsel: