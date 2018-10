Ved du, hvilken herlig dag det er i dag? Kanelbullens dag! I dag skal den svenske kanelbulle fejres – også selv om kanelbullen ikke er meget ældre end Bjørn Borg. Dagen er en kommerciel fidus, og kanel er overhovedet ikke noget særlig hyggeligt krydderi. Men hey, kanel, sukker og smør!

Svenskerne er glade for mærkedage for madvarer. De har en af slagsen for fetaost, en for æblemost, en for grønkål og såmænd også en for veganske pizzaer (noter i kalenderen: 29. januar), men i dag er det en af de dage, der godt måtte flytte ind i danske kalendere.



For det er intet mindre end kanelbullens dag i Sverige.

Her fejrer vores svenske naboer det søde bagværk, der minder om en klassisk dansk kanelsnegl, men som (med al respekt for dansk bagværk) er en noget forbedret udgave: Dejen er plettet af friskkværnet kardemomme, og fyldet er ikke bare sukker, smør og kanel som i den danske snegl, men tilsat rigelig med mandelmasse, som svenskerne kalder marcipan. Ovenpå svensk perlesukker, der modsat det danske er hvidt og ganske dekorativt.

Denne herlige dag blev indstiftet af Hembakningsrådet, der, navnet ikke overraskende, arbejder for at udbrede hjemmebagning i svenske hjem. Det skete for at fejre rådets 40-års jubilæum i 1999 og få flere til at bage kanelbullar hjemme. Det var nu mere bagerne, der gik i gang, fortæller madsociolog Marianne Pipping Ekström:

»Bagerier og ikke mindst pressen gik løs på kanelbullens dag, så bagerierne begyndte at sælge kanelbullar til overpris, de lavede bookinglister online, så man kunne være sikker på at få kanelbullar 4. oktober, og hele ideen fra Hembakningsrådet – at få flere til at bage kanelbullar – blev overtaget af kommercielle kræfter. Ret ironisk, når man tænker over det«.

Kanel er ikke sødt

Men selv kommerciel udnyttelse af kanelbullarne kan ikke få undertegnede til at sige noget dårligt om kanelboller. Bare et snif af duften, og hyggen spreder sig. For kanel dufter sødt og godt.

Eller rettere. Det gør det egentlig ikke. Det tror vi bare i Norden, hvor vi forbinder kanel med noget sødt og hyggeligt. Kanel i sig selv er snarere lidt bittert, forklarer Mathias Porsmose Clausen, forsker på SDU:

»Mange mener, kanel dufter sødt, men det, der i virkeligheden sker, er, at vi tænker på noget, der var hyggeligt, og hvor vi fik kanel sammen med sukker, f.eks. i kanelsnegle eller på risengrød«.

Problemet er bare, at vores hjerne ikke er for kvik, og at de to hjernecentre, der beskæftiger sig med minder og dufte sidder ganske tæt sammen, så når vi dufter til noget, har hjernen svært ved at afgøre, om den registrerer en duft eller får aktiveret et minde.

»Så når vi tror, at kanel er sødt, handler det om de situationer, vi kender kanel fra, og ikke om kanels smag, og fordi kanel var dyrt i Norden, fik man det kun ved særlige lejligheder. I lande som Indien <DB>eller Sri Lanka, hvor det bare var noget bark, man kunne finde på træer, er det et helt almindeligt krydderi, man bruger i det salte køkken. De ville ikke dufte noget som helst hyggeligt, hvis man gav dem kanel at dufte til. De ville bare tænke på aftensmad«.

Kun 100 år

Sådan er det ikke i Sverige, hvor bullarne dufter af fika, en kaffepause med noget sødt til. Sådan har det været de sidste knap 100 år. Selv om kanelbullar kan virke lige så svenske som ’Emil i Lönneberga’, dalarheste eller Bernadotterne, er de ikke en specielt gammel tradition. De første kanelbullar blev bagt for knap 100 år siden i begyndelsen af 1920’erne siger madhistoriker Anders Jansson fra museet Kulturen i Lund, men blev kun solgt på konditorier.

»Først efter Anden Verdenskrig begynder man at bage kanelbullar hjemme. Smør og sukker havde været rationeret, og det var dyre ingredienser, men økonomien bliver bedre, og så begynder man at få råd til at bage selv. Først i 50’erne dukker de første opskrifter op i kogebøger, og så blev bullarne bagt hjemme«.

Der er nu også stadig bagerier, der sælger kanelbullar.

En af dem er Daniel Lindeberg, der har bageri i en forstad uden for Stockholm. Han er uddannet kok, har været ansat som dessertkok på svenske michelinrestauranter, før han besluttede sig for at flytte ud af byen og komme tættere på sine kunder.