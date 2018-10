ATS: Talsmand for stamgæster: Respektløst over for Kim Larsen!

FOR ABONNENTER Karl Halvtag, talsmand for stamgæsterne på bodega Den Gule Negl: Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind