Jeg elsker min uglesete udestue

Jeg havde ingen anelse på forhånd. »Der er også en udestue«, fnes jeg, når jeg skulle fortælle familie, venner og bekendte om vores huskøb forrige år, for jeg var biased, som det hedder. Forudindtaget på godt dansk.

Det skyldes mine forældres grundige opdragelse – jo, børn lytter, og mine forældre havde mange meninger om husbyggeri, og de mente, at udestuer er uæstetiske sorte rædselshuller på ethvert hus, som i øvrigt bør være fuldmuret, have loftsbrædder så præcist afpasset, at man ikke behøver lister, og køkkenbordplader skal være af så massivt limtræ, at ingen kan løfte dem. Den slags.

Mange boligkøbere vælger således som det første at rive udestuen ned, hvis en sådan følger med den købte bolig Realmæglerne

Tilmed, kunne jeg fornemme, var udestuer befolket af ældre mennesker, som led af forskrækkelse over naturen – de burde hellere gå ud i haven i stedet for at sidde der og lumre i de alt for varme udestuer.

Stærke holdninger, der vil sætte sig i ethvert barn. Jeg kan stadig se de stærkt rynkede næser for mig.

Østdanmark hader dem

At mine forældre ikke var de eneste, der har det stramt med udestuer, viser en guide, Realmæglerne og B.T. lavede i 2014.

»Udestuer er helt ude i kulden og vil kun undtagelsesvis tilføre boligen værdi af betydning. Tværtimod vil en udestue ofte ligefrem føre til en lavere prisfastsættelse af boligen«, skrev Realmæglerne og regnede ud, at en uisoleret 25 m2 udestue fra et byggemarked, der ikke er tilpasset husets arkitektur, til en pris på 75.000 kroner vil give en værdiforringelse på 10 procent i forhold til udgiften.

Det er især i Østdanmark, at man ikke vil have udestuer: »Mange boligkøbere vælger således som det første at rive udestuen ned, hvis en sådan følger med den købte bolig«.

B.T. regnede på en luksushavestue til 500.000 kroner: En isoleret og opvarmet havestue på 50 m2 i en arkitektur, der er tilpasset husets stil. Her var boligens værdiforøgelse kun på maks. 50 procent af udgiften:

»Trenden er ikke til ekstra stuer. De ekstra kvadratmeter skal helst være i form af flere regulære værelser«, skrev B.T.

Jeg kan lure, at min udestue placerer sig et sted mellem byggemarkedets udestue og luksushavestuen. Den er forsøgt indpasset husets arkitektur, men den er ikke isoleret og opvarmet. Jeg ved ikke, om udgiften har tjent sig hjem, men den har næppe trukket husprisen meget op.

Men jeg elsker min udestue. Den er blevet tæt på uvurderlig.

Vasketøj og øl

De første gode tegn viste sig straks, da vi flyttede ind med al vores habengut. Her fungerede udestuen som et stort og rummeligt lagerrum for papkasser og andet indbo, vi endnu ikke have fået placeret inde i huset: nemt at gå til hele vinteren i al slags vejr.

Efter få dage blev et område ryddet til tørrestativer og vasketøj, et safe place for vasketøj, som efter et døgns tid i udestuen bare skulle hænge en enkelt nat inden døre for at blive knastørt. Praktisk.