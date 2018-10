Morgenløberen: Hvornår ville nogen begynde at savne mig, hvis jeg forsvandt?

Forleden morgen hang jeg i luften et sted over stisystemet på Christianshavns Vold. Jeg fløj faktisk. Min krop flugtede vandret med underlaget, og jeg var vel en god meter oppe i luften med højre arm udstrakt i et forsøg på at gribe mine solbriller, som var fløjet et par meter i forvejen. Havde jeg været iført en rød kappe og et blåt trikot, ville mit luftbårne og momentane positur have givet mening. Men jeg var iklædt sorte tights, grå T-shirt og grønne løbesko og lignede det, jeg var: en kluntet morgenløber, der var for træt til at løfte fødderne, og som hakkede tåspidserne ind i en træstub for derefter at blive katapulteret horisontalt hen over stien, før tyngdeloven sendte hele min krop i jorden med et maveplask.

Min familie og venner vil næppe tolke radiotavshed som andet end travlhed

Det er langtfra første gang, at jeg tager en flyvetur under løbeturen. Og når man er soloryttertypen (typen, som løber alene, bor alene, rejser alene), så er der en vis risiko for, at ingen opdager, at man ligger et obskurt sted og har slået sig slemt. Hvad nu, hvis jeg rullede ned ad volden og brækkede benet? Eller slog hovedet ind i en træstub og besvimede?

Alt det nåede jeg at tænke, mens jeg hang aerodynamisk i luften et sted mellem de nordlige bastioner bag fristaden. Ud over jointrullende gymnasieelever, et par nordafrikanske flaskesamlere og voldens christianitter, som coeksisterer mellem Løvens Bastion og Dyssebroen, så er civilisation mest en summende lyd fra den anden side af volden. Hvornår ville der være nogen, der opdagede, at jeg manglede?

16.600 resulater

Jeg er i forvejen ikke en flittig livstegnsgiver. Mine sociale medier ligger ofte brak, min telefon er på lydløs, og min familie og venner vil næppe tolke radiotavshed som andet end travlhed.

Da jeg lidt senere sidder derhjemme og piller småsten ud af håndleddet med en pincet, tænker jeg på det igen: Hvornår ville nogen begynde at savne mig, hvis jeg forsvandt? Jeg kan ikke være den eneste, der har tænkt tanken, for i 44 procent af de danske husstande bor der kun én voksen.

Det fik mig til at tænke på min fars moster Lilly. Hun var et anderledes socialt dyr end undertegnede, men livet gjorde hende ufrivilligt alene i de sidste 36 år af hendes 96 år lange liv. Hendes sociale behov aftog aldrig, og fra sin lænestol i stuen sad hun ofte omringet af gæster og i disses fravær med telefon, fjernbetjening, en gribetang og en håndledsalarm – og dermed omverdenen – inden for rækkevidde.

Som 41-årig virker scenariet lidt fjernt, men jeg taster ’håndledsalarm’ ind i Google, som 0,25 sekunder senere vender tilbage med 16.600 resultater. Okay, jeg er ikke den eneste, som i mangel på menneskelig supervision søger elektroniske alternativer. Uanfægtet af at være minimum 25 år fra målgruppen – og ansporet af min ømme lænd – klikker jeg på livetsomsenior.dk, hvor de har specialiseret sig i tryghed for os, der går og skvatter. Den nyeste model i tryghedsalarmer koster 2.300 kroner. Samme pris som mit Garmin-løbeur, tænker jeg. Mit løbeur kan godt nok ikke sende signaler til omverdenen, men det kan fortælle mig, hvor hurtigt og, hvor langt jeg løber, min puls, hvornår jeg sætter personlige rekorder, og hvor lang tid jeg bør hvile inden næste træning.

Måske er det tid til at skifte min performancegadget ud med en tryghedsgadget?

Demovideo

Tryghedsalarmen har både simkort og gps og en demovideo, som jeg belejligt og hands free kan lytte til, mens jeg fortsat graver grus ud af håndleddet.

»Hvis du falder skal du blot trykke på en knap, så får op til tre mobilnumre besked om din lokation«, forklarer en mand, som præsenterer sig som Jeppe i videoen.

»Smart«, tænker jeg og beslutter mig for, at min mor – som teoretisk set er pensionist og på den måde vel mere i produktets målgruppe end jeg selv, men som har så symbiotisk et forhold til sin iPhone, at hun forbrugeradfærdsmæssigt minder mere om en teenager – er den oplagte modtager af et gps-signal fra mig, når jeg er faldet omkuld eller er blevet bortført på en rejse på et fremmed kontinent.

Jeg lytter videre: