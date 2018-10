Hjælp os med at finde udbytteskatten, synske John Et kritisk forum for paranormale fænomener har i snart et år forsøgt at få den synske John Braad til at hjælpe med danmarkshistoriens største skattesnyderi. Det er ikke for sent.

Kære John, jeg har forlagt min pung med penge og dankort. Hvis du kan hjælpe med at finde den samt en guldhalskæde, vil jeg blive glad. Else«.

»Kære Else, pungen er i skuffen i dit hjem, hvor du har papirer og blade. Pungen kommer snart frem igen. Kæden ser jeg i en taske i et skab, hvor der er tøj. Den skal nok også komme frem igen«.

Så sent som i denne uge hjælper synske John Braad ugebladet Hjemmets læsere med at finde bortkomne ting. ’John ser alt’ hedder brevkassen, og John Braad er ifølge Viborg Stifts Folkeblad en af de første herhjemme, der har kunnet leve af sine overnaturlige evner.

Derfor var det et naturligt skridt, at Skeptica.dk – et kritisk forum for paranormale fænomener, pseudovidenskab og overtro – for knap et år siden skrev til Hjemmets sandsiger. Han kunne være manden, der på et øjeblik kunne finde de 12,7 milliarder kroner, der er udbetalt i udbytteskat på et grundlag af fusk og snyd, og på Bagsiden er vi sikre på, at Skat gerne vil betale John Braad for oplysningerne.

Tænk bare på de 3-4 millioner kroner, revisionsfirmaet Deloitte fik tilbage i 2014-15 for at gennemgå den afdeling i Skat, som blandt andet håndterede udbytteskat. Der var de første milliarder væk, og Deloitte fandt ikke noget.

Det er slet ikke for sent for John Braad at gøre en indsats ved at bruge sine clairvoyante evner John Hansen, graverchef

»Dette er formodentlig danmarkshistoriens største kup og vil givetvis få varige følger for Danmark. Hvis du kan gøre danskerne glade ved at finde deres forsvundne ringe og tegnebøger, så vil du virkelig kunne gøre en forskel ved at finde de mange penge. Du vil omgående få hele Danmarks opmærksomhed og danskernes taknemmelighed«, skrev Skeptica.dk til John Braad i december 2017.

Men John Braad har aldrig svaret

»Vi fik aldrig et svar fra JB, og det skuffer os selvfølgelig. Hvorfor skal vi læse om forbrydernes fiffige fiduser i dagspressen? Hvorfor advarede John Braad os ikke i god tid inden katastrofen?«, skrev Skeptica.dk på Facebook i søndags.

Ind i kampen

Skuffelsen er fuldt ud berettiget. Den gode nyhed er, at det ikke er for sent endnu. Det pointerer Politikens graverchef, John Hansen, som om nogen i Danmark har gravet i sagen om udbytteskat:

»Den seneste udvikling i sagen fortæller, at Skat har sporet mere end 8 milliarder kroner af byttet fra udbyttesagen, men der mangler stadig 4,6 milliarder kroner. Så det er slet ikke for sent for John Braad at gøre en indsats ved at bruge sine clairvoyante evner til lige at finde de sidste penge«, siger John Hansen til Bagsiden, der hepper på begge John’er: Kom nu ind i kampen, JB!