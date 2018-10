ATS: Anmelder: Lad mosefundene dyrke sex

FOR ABONNENTER

Hvor er det dog befriende at se den danske kunstner Rasmus Myrups udstilling ’Homo Homo’ på Gentofte Hovedbiblioteks afdeling for udstilling af samlejekunst. Her har han opbygget sit helt eget spektrale dildodrama – en homoerotisk affære mellem to eksemplarer af Homo Erectus, der kærligt og håndfast tager vare på deres drifter, og man tænker uvægerligt på, hvorfor der ikke findes mere sex på vore museer? Hvad enten det er homosex, sex med det modsatte køn eller med dyr?