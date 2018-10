Uforberedt og afklædt: Jeg afskyr stressdrømme

FOR ABONNENTER

I søndags skulle jeg op på scenen foran omkring 500 mennesker, løseligt anslået efter hvor mange stole der stod i salen, og være konferencier ved en væsentlig prisuddeling. Jeg kan ikke rigtig huske hvilken prisuddeling, hvem der skulle have prisen, og hvorfor lige præcis jeg var udvalgt til at forestå begivenheden. Men det var i hvert fald fuldstændig nyt for mig (måske havde jeg simpelthen svedt det ud), og nu stod jeg der helt uforberedt, hjernen kørte på højtryk for at finde på formuleringer i topklasse, kvikke onelinere eller bare et eller andet relevant om det emne, prisuddelingen handlede om.