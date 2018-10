Det er nu, du skal bestille julehygge til toilettet Produktet holder ikke, hvad det lover, men derfor spredte julehyggen sig alligevel blandt de Politiken-ansatte, som tidligere på ugen delte toilet med et julemandstoiletstoflåg.

Det er alt for tidligt at indkøbe julepynt nu, vil du måske indvende – det var der ansatte, der gjorde, da de i denne uge så det fine julemandskostume til et toiletsæde, som Bagsiden har indkøbt på den kinesiske krimskramsgigant Wish og havde betrukket et meget besøgt fællestoilet med.

Men det er på høje tid. Især når man skal regne med tre ugers leveringstid og gerne vil have sit indkøbte juleudstyr i hænde inden 1. december.

Kan Bagsiden så anbefale nissehuen til cisternen, toiletsædebetrækket og toiletmåtten med julemandens ansigt og kostume? Nej, egentlig ikke, idet det er vores første køb på Wish, hvor vi føler os decideret snydt. Der står alle steder på Wish, at sættet består af tre dele, men da vi åbner den tilsendte pakke, var der kun en: toilesædebetrækket.

Det viser sig, da vi tjekker, at der ikke er overensstemmelse mellem ordrenummer og fotonummer på det, man bestiller, så man skal være særdeles vågen, hvis man skal have det fulde sæt. Det er også dyrere end den annoncerede pris. Det er bare ikke godt nok, Wish.

Nej, intet er gratis. Den billigste pris i sidste uge på hele sættet er 40 kroner.

Alligevel kan det ikke udelukkes, at vi ikke prøver igen og bestiller den fulde pakke. For hold da op, hvor spredte det julemandsbetræk meget glæde, stemning og hygge på fællestoilettet på Politiken.

Ja, okay – lige når de ansatte åbnede døren til toilettet, var det interessant at betragte, hvordan de frøs i nogle få sekunder i døråbningen: Julemanden udløste tøven og tankeoverarbejde, fornemmede man. Nogle få vendte om og gik ud igen.

»Jeg tænkte, at julen er kommet lidt tidligt«, sagde Aske Hald Knudstrup, som dog gik ind igen efter kraftig tilskyndelse. Det samme gjorde Heidi Skibsted:

»Jeg blev lidt overrasket og tænkte: Må man bruge det?«, sagde hun og fik selv ideen at teste betrækkets egenskaber som polstret ryglæn. Det viser sig, at det er svært at tisse, mens man læner sig tilbage.

Glade tissere

Men når de ansatte så kom ud fra toilettet og havde tisset og sundet sig, så var de nærmest overstrømmende glade og smilende. Lige på nær en mandlig kollega, der bakkede ud og ikke vil optræde med hverken navn eller billede.

Emma Bæksgaard, der betegner sig selv som en julet person, sagde: »Lige først troede jeg, det var en fejl, men det er meget hyggeligt«.

»Den spreder julestemning«, sagde Sofie Sørensen, som godt kunne finde på at købe en til privaten, da hun er sikker på, at hendes lille søn vil kunne lide det.

Ellers er der ikke vanvittig stor interesse blandt Politiken-ansatte for at købe et julemandskostume til deres eget toilet.

»Vi prøver at holde et vist æstetisk niveau«, som Niki Robson sagde. Der er også et hygiejnisk spørgsmål. Her var Niki umiddelbart fornøjet:

»Jeg synes, der er så klamt på det her toilet, at jeg løfter låget med støvlerne. Så det er fint med et betræk at gribe fat i«, sagde hun.

Alle Politiken-ansatte, der åbnede døren til det julepyntede toilet, tøvede ved synet af julemandstoiletlåget, men bagefter var de fleste glade. Foto: Andreas Haugbjerg

Men flere andre er bekymret for hygiejnen på sigt. »Kan det vaskes?«, spurgte Heidi Skibsted. Muligvis, er svaret. Vi kan hverken finde vaskeanvisning på Wish eller inde i betrækket. Vores fornemmelse er, at en kogevask vil være udelukket.

»Det er lidt ulækkert med stofbetrækket et sted, hvor mange forskellige folk i løbet af en dag står og tisser«, sagde Aske Hald Knudstrup.

Man kan jo sidde ned og tisse, indvendte Bagsiden, men ifølge de oplysninger, der var til rådighed blandt de forsamlede, var skaden sket.

»Det er meget sjovt«, opsummerede Aske Hald Knudstrup, men kræver lidt humør i omgivelserne, funderer han: »Den går nok ikke hos Ilse Jacobsen i Hornbæk. Hun var jo sur over, at man fandt et menstruationsbind på gulvet, og så faldt der brænde ned«.