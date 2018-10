Den kommunistiske revolution var tæt på i Horserød

Horserød Fængsel er bedst kendt som interneringslejr for kommunister under besættelsen og landssvigere efter befrielsen. Men de røde barakker i den nordsjællandske skov har oplevet meget mere i deres 101-årige tilværelse, fremgår det af en bog om institutionens historie, som min kollega Peter Fransen udgav sidste år, og som fortrinsvis bygger på materiale fra Rigsarkivet.



Mellem 1920 og 1940 blev bygningerne f.eks. anvendt som rekreationssted for svagelige børn og feriekoloni for børn, og i de allerførste år, 1917-18, fungerede de som lazaret for syge og svækkede officerer og menige fra den russiske hær, som blev overført fra store krigsfangelejre i andre dele af Europa.

Foto: Horserød Museum Nogle af beboerne på lazarettet i Horserød var svært invaliderede. 58 af krigsfangerne døde da også under opholdet i Horserød. Der er opstillet et mindesmærke for dem på Hornbæk Kirkegård, hvor de er begravet.

Barakkerne i Horserød kunne da i alt rumme ca. 1.200 personer. Samtidig med etableringen af Horserød-lejren blev der oprettet et lazaret i Hald ved Viborg, hvor syge tyske og østrig-ungarske krigsfanger fik mulighed for at komme til hægterne. Lejrene blev finansieret af den danske stat, men som Peter Fransen påpeger, var der formentlig ikke blot tale om en humanitær håndsrækning til de krigsførende lande.

De danske politikere håbede utvivlsomt også, at tilbuddet om at huse fanger fra begge sider kunne være med til at sikre en opretholdelse af Danmarks neutralitet og måske også give landet lidt ekstra goodwill ved kommende fredsforhandlinger.

Brand i kontoret

Horserød-lejren kom dog også til at opleve dønninger efter uroligheder andre steder i Europa. Mange af de menige soldater blev nemlig grebet af bolsjevismen, og da tre af den nye sovjetregerings repræsentanter i Skandinavien aflagde besøg i Horserød 9. maj 1918, blev de modtaget med jubel af en stor del af de ca. 1.000 soldater. De russiske officerer forholdt sig derimod meget køligt over for de nye magthavere. Det havde de god grund til. Soldaterne var nemlig ikke blot begyndt at holde politiske møder, men nægtede nu også at lade sig kommandere af officererne, og den danske lejrkommandant følte sig nødsaget til at opstille danske vagtposter mellem mandskabs- og officersbygningerne for at hindre de menige russere i at overfalde deres officerer.

Foto: Regeringskomitéens arkiv Også krigsfanger kan dyrke idræt. Foto fra et sportsstævne i Horserød 1917.

Det dramatiske højdepunkt indtraf 11. maj, hvor barakken med officerernes kontor brød i brand, og hele den russiske lejradministrations arkiv gik op i røg. Mange mente, at der kunne være tale om en påsat brand, som skulle hindre det nye regimes folk i at få adgang til notater, som kunne være belastende for officererne.

Lejrkommandanten og den lokale birkedommer, der stod for det efterfølgende brandforhør, frikendte dog den officer, der havde arbejdet på kontoret, lige før branden opstod, men de kunne ikke komme uden om, at han havde handlet temmelig skødesløst. Efter at have tændt en cigaret havde han kastet tændstikken i papirkurven og derefter forladt barakken og låst døren!

Krigsfangerne skulle kun opholde sig få måneder i lejren og derefter sendes videre til hjemlandet, så lejren kunne modtage et nyt kontingent af syge og svækkede personer. Barakkerne i Horserød kom i alt til at huse 2.340 fanger fra den russiske hær. Der har formentlig været mere end 1,5 million russiske soldater i Tysklands og Østrig-Ungarns krigsfangelejre under Første Verdenskrig.