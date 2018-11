Den sidste banan Peter Larsen har været Jorden rundt med sin Sufi. Nu skræller han en banan til hende, og tankerne går mellem mand og hest.

Jeg sidder på en halmballe i stalden og er ved at skrælle en banan. Den sidste. I mit skød bærer jeg Sufis hoved, hun er 32 år, har været med mig, siden hun som 10 måneder gammelt føl ’valgte’ mig og jeg hende til en hestelang livscyklus.

Nu kigger du på mig med dine milde brune øjne. Bananen er jeg ved at have skrællet. Tusind tanker går fra mand til hest og vice versa. Det er, som som tiden står stille. Fra de første år, hvor vi bare gik ture i Saltø-skoven på Sydsjælland, til de senere ture til stranden ved Vesterhavet. Til dengang vi var inviteret til musikerbryllup i Holløse Mølle ved Susåen. Jeg var blevet lovet en eng ved møllen, hvor du kunne græsse, mens jeg bryllupsfestede, og jeg husker, hvordan vi meget tidligt morgenen efter brylluppet blev vækket af en bonde, der åbenbart ikke var orienteret om dette! Og hvordan du måtte bære vægten af min morgenbryllupsskid de 10 kilometer hjem til Fodby.

Eller dengang i Saltø-skoven, hvor en pludselig opstået snestorm gjorde, at jeg mistede orienteringen og for vild i den ellers lommekendte skov. Og skumringen begyndte at nærme sig, og vi først fandt hjem, da jeg slap tøjlerne og lod dig bestemme retningen.

Nu er bananen skrællet, og du sluger den i en mundfuld. Jeg tænker i fortrydelsens skær, hvordan du som 25-årig efter en skovtur i Torbenfeldt Skove på Vestsjælland trak på det venstre bagben. En sten havde sat sig i hoven – troede jeg – og jeg fandt hovrenseren frem uden det ønskede resultat.

Nogle dage gik yderligere, inden smeden blev rekvireret, og en grim hovbyld blev konstateret. Efterfølgende skulle benet ned i en spand med sæbevand to gange dagligt – vi kunne have lavet en sæbevandså af alle de væltede spande, men til sidst ved gensidig hjælp blev pinen bragt til ende.

Du kigger på mig med dine melankolske øjne. Som om du læser mine tanker og godt ved, hvad der er på vej. Pludselig, 7 år efter hovbylden og et kraftigt vejrskifte, hvor vinteren atter satte ind på trods af forårsjævndøgn, vil det venstre bagben ikke bære.

Du har kæmpet 1 1/2 døgn med at komme op. Så stærk var din livskraft stadig, at halmbunken i stalden i den ene side er som gravet væk ned i 30 centimeters dybde. Jeg har prøvet at trække dig op ved hovedtøjet, så mine mavemuskler er spændt som en flitsbue – nu er det, som om vi begge har resigneret. Vi venter på dyrlægens komme. Et splitsekund og boltpistolens endelige udvisken af liv. Selv om ingen vil tro det, nåede vi hele verden rundt i kilometer på det halve af mit snart 64-årige liv. En symbiose rinder ud.

Nu hører jeg dyrlægens bil ved vejen. Kunne vi dog bare snyde dem og fare ud i skovenes drømmeverden. Men liv og død er hinandens foreskrevne love. Vi ser dybt i hinandens øjne. Dyrlægens skridt høres ved stalden. Om lidt er det hele forbi for den ene. Den anden må lære livets skridt på ny. Op ad bakke, ned ad bakke. Alting skal læres igen.

Jeg insisterer trods dyrlægens indsigelse på at have min ene hånd liggende nederst på din manke, når liv og død passerer hinanden, og tanken opstår om en omvendt fortælling om slaver for tusinder af år siden, men hvor herren i stedet følger med til Valhallas tinder.

Dyrlægen, som du kender, forsøger at anlægge en beroligende tone. Men du ved det. Jeg ved det. Der er ingen vej tilbage. Mit sidste ord på dette hellige alter: Vi ses igen.