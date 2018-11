Lise Rønnebæk: Flæskepigens gæstebud på Badmoral Castle

Der var engang et svin. Hun vaklede rundt mæ’ lår i tæerne, et sted i Kronjylland, og havde det ret så dårligt mæ’ sig selv. Det var noget mæ’ selvværd og noget patværk, der ikke levede op til forventningerne og slet ikke stod mål mæ’ alle de pattegrise, hun kontinuerligt undfangede. Tilmed døjede hun mæ’ brystbetændelse, og vil man vide, hvordan den slags føles, kan man spørge sin samlever, om hen lige gider stikke en stoppenål gennem ens brystvorte i slowmotion.

Den fede so er pænt træt af at være en fødemaskine. En so har osse følelser, nå. Og drømmer osse om, hva’ vi ska’ lege. Far, mor og børn eller hvem kommer først? Købmandsforretning, skjul eller rundbold ... eller? Hvornår må man egentlig få lov til at være sig selv? Bare hyg’ mæ’ sig selv, nogle fyrfadslys og en pose flæskesvær? Strunte i, at man har for meget på sidebenene og i stedet bare glæde sig over, at man stadig er i live og har ubegrænset skærmtid på de sosociale medier. Dejlyt.

Lykkelig over endnu ikke at være blevet eksporteret som finest Crownbacon til Brexit og ligge på et morgenbord på Badmoral Castle, hvor den lille frække prins Harry, hertugen af Sussex, meget mere sexet end susset, sidder sammen mæ’ sin underskønne sitcombrud Meghan Markel-Tabernakel med den dysfunktionelle familiebaggrund og kongelige paparazziPapa, der end ikke ku’ finde ud af at mingelere sin egen multietniske datter op ad kirkegulvet i St. Georg Gearløs Chapel.



Men ingen, ingen kan tage hertuginden af Sussexes dejlige smil og lange ben fra hende. Og skulle det ske, så står Meghans yogimama klar i kulissen mæ’ en yogamåtte samt en nougatmåtte, der måtte fjerne enhver grå sky på den ellers kongelige stjernehimmel i altid raining Mayday-Maydayland.





Dette bringer naturligvis mine tankerne hen på en anden eksporteret amerikanerinde, skuespillerinden Grace Jones, som blev fyrstinde af mopsethed i Monaco. Intet kunne få hende tilbage til Hollywood, da hun først havde fået smag for det fyrstelige tobaksoverskægskys af fyrst Reimer Bo af Monaco.

End ikke Alfred. Hitchcock kommer til verdens næstmindste land, forklædt som kropslig kanonkugle, en dag Reimer Bo cykler rundt i Lapland for at få en mere ren tilværelse uden for de suicidalsociale medier.

»Du, Grace«, gnækker Alfred. »Jeg har skrevet et manuskript til en ækel ny gyser. Arbejdstitlen er ’Idioterne’, og jeg havde tænkt mig, at du skulle spille hovedrollen. Som ung blonderet køligmops. Var det noget?«.

Dét si’r Grace Jones af Monaco naturligvis nooooo til. »Står der måske idiot på ryggen af mig?«, replicerer hun helt cool, og Alfred ryger, som skudt ud af en kanon, af sted til Island, hvor han i stedet hyrer et kvindeligt vulkanudbrud, som skingrer sig ind i alles hjerter mange år efter.

Grace Jones derimod synger lange bange sange fra anden sal i sit fyrstendømmewalkincloset omgivet af fyrfadslys og fyrst Reimers overskæg, og hun er så, så lykkelig, som det nu engang lader sig gøre.



De voksne kan osse være bange. En gris ligeså. Jeg har selv set det. Jeg så hende her soen mæ’ brystbetændelsen. Hun stod på Buster Larsens grisetransport. Så fik hun et elektrisk stød, inden slagtningen, og det var, som om hendes øjne poppede ud, inden hun udåndede i 16 dele. En del af hende blev til handsker i Randers. Bacondelen røg til Badmoral i Meghans mave. En del kom til Bjerringbro, hvor der sidder en far, mor og en bumset teenager og spiser koteletter i fad, og lige netop der får jeg en helt ny og fad fornemmelse for svin.