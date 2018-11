Bagsiden hjælper amerikansk vælger med at stemme per fax Bagsiden har beredvilligt stillet Politikens fax til rådighed for en amerikansk statsborger i Danmark, der skal stemme til midtvejsvalget. Vi krydser fingre for, at han stemmer demokratisk, og vi hjælper gerne andre amerikanere i Danmark med at stemme.

I denne uge tog Bagsiden et internationalt borgeransvar og gjorde en aktiv indsats for at holde stemmeprocenten ved det amerikanske midtvejsvalg oppe, idet vi lod Stephen Ahern, amerikansk statsborger bosiddende i Danmark, få adgang til Politikens fax, så han kunne faxe sin stemmeseddel til sin amerikanske hjemstat Florida.

Midtvejsvalg 24 ’kryds’ i Florida



Stephen Ahern skal tage stilling til 24 ting på sin stemmeseddel: Senator til USA’s Senat Medlem af Repræsentanternes Hus Medlem af delstaten Floridas Senat Medlem af Repræsentanternes Hus i delstaten Florida Floridas guvernør Justitsminister i Florida (attorney general) Finansminister i Florida (Chieffinancial officer) Landbrugsminister i Florida (Commissionerofagriculture) 4 statsanklagere i Florida 1 dommer 2 skolebestyrelsesmedlemmer 9 lovændringer/borgerforslag, bl.a. om dømte må beholde stemmeretten, ejendomsskat og kontrollen med gambling. Vis mere

Politikens læsere ved jo godt, at Florida er en af de spændende stater, hvor slaget om guvernørposten står mellem Andrew Gillum og Ron de Santis – statens svar på Bernie Sanders og Trump. Valget til senatet er også afgørende: Kommer der to republikanere fra Florida ind eller vinder demokraterne det ene sæde?

Vi har ikke villet spørge Stephen Ahern direkte, hvem han stemte på, idet Bagsiden også går ind for hemmelige frie valg, men vi tog chancen og lod ham stemme, fordi vi har en formodning om, at amerikanske borgere i Europa hælder til demokratisk side.

Kan I hjælpe?

Bagsidens involvering i det amerikanske midtvejsvalg begyndte med, at Stephen Ahern mailede redaktionen. Han har boet i Danmark i 3,5 år – er postdoc ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet – og ved valget for to år siden brugte han dage på at finde et sted i København, han kunne faxe fra. Det endte med faxen på et dyrehospital.

Han havde læst om Politikens fax på Bagsiden og skrev derfor: »Jeg tænkte på, om du har fundet et sted, som faktisk bruger fax, eller om du kunne hjælpe mig ved at lade mig bruge jeres faxmaskine til at sende min stemmeseddel?«.

Det blev et klart ja til det sidste.

Politikens faxmaskine, som jo er placeret et meget pittoresk sted på redaktionen, hvilket tydeligt fremgår af billedet, opførte sig eksemplarisk, så stemmesedlen var hurtigt sendt til Florida.

Stephen Ahern kunne også have sendt stemmesedlen med almindelig post – e-mail var udelukket, det er kun muligt for ansatte i militæret:

»Men for det første skulle jeg købe en konvolut og frimærker, og det er dyrt. For det andet skulle jeg have sendt stemmesedlen i god tid for at nå det inden for tidsfristen, men det ville jeg ikke. Ting kan ændre sig under en valgkamp«, siger han.

24 valg

Og så har man som amerikansk vælger brug for tid til at sætte sig ind i, hvad man stemmer om, og hvem man stemmer på. Vi tæller antallet af valg sammen på den 5 sider lange stemmeseddel, og der er 24 steder, han skal – ikke sætte kryds, men udfylde et ovalt felt med sort. Det går op for bagsideredaktøren, hvorfor der er lange køer ved valgstederne i USA: 24 valgkryds, eller udfyldninger, er mange. Bagsiden kan ikke huske et dansk valg med mere end 2 afkrydsningstemaer.

»Man skal se sig godt for. Jeg anser mig selv for at være en oplyst vælger, men især ved de lokale lovændringer skal man være opmærksom. De har som regel en meget positiv overskrift, for eksempel nummer tre: ’Voter Controlof Gambling in Florida’. Det kan umiddelbart virke positivt at give vælgerne kontrol med gambling, men reelt betyder et ja, at politikerne ikke kan regulere gambling ved lov«.

Stephen Ahern får sine oplysninger fra Floridas største avis, Tampa Bay Times, som kritisk gennemgår alle temaerne. Det er endnu en grund til, at han ikke vil stemme for tidligt: Så har avisen ikke skrevet om det hele endnu.

Bagsiden er stolt over at have givet Stephen Ahern muligheden for at sætte sig ordentligt ind i valgets temaer.





Sidder der amerikanske statsborgere i Danmark, som ikke har stemt endnu, og som stadig kan nå tidsfristen ved at faxe deres stemmeseddel mandag eller tirsdag, er I velkomne. Skriv til bagsiden@pol.dk