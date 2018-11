Jo, dumme spørgsmål findes

»I må endelig spørge. Der findes ikke noget, der hedder dumme spørgsmål«.

En ofte gentaget løgn af undervisere og andre, der gerne vil have, at deres publikum har forstået, hvad de lige har hørt.

For der findes da en million dumme spørgsmål. Verden af fuld af dem.

»Sover du?«.

»Nej, jeg sover ikke, men jeg sov, da du spurgte«.

»Ser min røv stor ud i de her bukser?«.

»Hvis din røv er stor i udgangspunktet, er der en overvejende sandsynlighed for, at den også ser stor ud i de der bukser. Der er mig bekendt endnu ikke opfundet bukser, der kan få buksens indhold til at skrumpe«.

En stor del af de dumme spørgsmål er også pinlige. Som det spørgsmål, der blev stillet, da vi for adskillige år siden sad til et forældremøde, hvor lærerne havde gennemgået et nyt princip om, at eleverne – jeg tror det var omkring 4.-5. klasse – skulle udfylde et skema med deres mål her i tilværelsen. Herunder anføre, hvilken slags job de gerne ville have som voksne.

»Dykker med flasker«, sagde jeg. »Hvorfor i alverden skulle man dykke med flasker? Det er da en underlig ting at foretage sig

»Er der nogen spørgsmål. I må endelig spørge, hvis I ikke har forstået, hvad det går ud på. Ingen spørgsmål er for dumme«, sagde klasselæreren.

Det var der så alligevel, skulle det vise sig, da en mor fra klassen rakte hånden i vejret og spurgte:

»Er det bindende?«.

»Ja, hvis din datter i 4. klasse skriver, at hun vil være frisør, negletekniker, stripper, astronaut, hvad som helst, så fanger bordet naturligvis. Så skal hun ikke senere komme anstigende og fortælle, at hun helst vil læse filosofi. Det er jo ikke for sjov, at vi beder hende udfylde sådan et skema, vel?«.

Spørgsmålet fra den pågældende mor var af den slags, der skaber sagte mumlen i forældregruppen og får flere til at rulle med øjnene. Men den stakkels mor var – ud over at være naiv – oprigtig bekymret for, at hendes datter allerede her i 4.-5. klasse skulle lægge sig fast på en livsbane.

Jeg husker ikke helt, hvad ideen med de pågældende skemaer var, men formentlig et eller andet med at få de små poder til at tænke over formålet med at gå i skole og tilegne sig viden.

Fostervandsproblem

Det skabte også både rullen med øjnene og heftigt mumlen, da vi mange år før var til fødselsforberedelse på Rigshospitalet med i omegnen af 50-100 andre vordende forældre (denne oplevelse har jeg beskrevet i en anden klumme for mange år siden, men en god historie kan ikke gentages for tit).

Et helt panel bestående af fødselslæger, jordemødre og sundhedsplejersker var linet op og redegjorde for forløbet omkring selve fødslen. Afslutningsvis var der igen mulighed for at stille spørgsmål, og de var stort se relevante alle sammen og stillet af de gravide kvinder i salen, mens mændene sad og trykkede sig lidt. Indtil en fyr på en af de bagerste rækker rakte hånden i vejret og stillede det spørgsmål, der nok har gjort størst indtryk på såvel panelet som på publikum.

Fyren forklarede, at de lige havde købt ny bil, og han ville derfor høre, om nogen af de kloge mennesker vidste, hvordan man fjernede fostervand fra indtrækket, hvis vandet skulle gå på vej til hospitalet.

Både panelet og kvinderne i salen sukkede, mens mændene sympatisukkede, samtidig med at en del af dem sikkert tænkte »Ja, hvad gør man egentlig?«.

Så vidt jeg husker, kom der aldrig noget klart svar.

Hvilke flasker?

Må indrømme, at jeg heller ikke selv holder mig tilbage fra at stille dumme spørgsmål, når lejligheden byder sig. Som for eksempel, da jeg sammen med fruen så et underholdningsprogram, hvor man skulle gætte forskellige kendissers lidenskab. En af valgmuligheder var ’Hun dykker med flasker’.