Jeg er som en blødmalket ko - har let til tårer - som nu senest ved slagteren

Giv mig hellere et helt kilo. Mine børnebørn er nogen store, sultne drenge«, sagde jeg til slagteren, der var ved at hakke kalv og flæsk til krebinetter.

Så kunne jeg ikke sige mere. Min stemme var brudt, da jeg nåede til det med de store, sultne drenge, og klumpen i halsen sad helt oppe ved drøbelen.

Jeg var rørt, og det bliver jeg mange gange hver dag. Det hænger ikke sammen med min fremskredne alder – tror jeg nok – for jeg har haft let til tårer i alle mine mange år. Min far, landmand i Vendsyssel, sagde, at jeg var blødmalket. Det siger man om en ko, hvor mælken løber for hurtigt til.

Jeg lagde mærke til det allerede i 1980’erne. Jeg så fjernsyn – det hed ikke tv dengang – og programmet viste en kæmpe-parade på Den røde plads i Moskva. Tusinder og tusinder af soldater, og vi kunne jo heller ikke li’ russere dengang. Alligevel blev mine øjne blanke.

Måske skulle jeg stortude lidt mere, så jeg slap for alle de små, generende dryp

Det gør de også, når jeg ser nogen sige goddag eller farvel på en banegård. Jeg får lyst til at være med i tårevæderiet, jeg synes, menneskene er smukke, og jeg kan ikke beherske det, selv om jeg udmærket ved, at den slags hedder sentimentalitet. Min datter, drengenes mor, har det i øvrigt på samme måde, og engang imellem morer vi os med at sammenligne vores gråd-udløsere.

Der skal virkelig meget til, før jeg tuder rigtigt. Kun dødsfald og fødsler, også dem på tv – og i sin tid kærestesorg – kan afstedkomme en ordentlig gråd. Måske skulle jeg stortude lidt mere, så jeg slap for alle de små, generende dryp. For det føles ret åndssvagt at stå der og få blanke øjne hos slagteren.

Krebinetterne blev i øvrigt gode. Med stuvet spidskål og godt med kartofler til. Drengene guffede i sig, og jeg sad med våde øjne og så på dem.