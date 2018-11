Den dag Hans Hertel blev ramt af rettidig omhu Danske bank er ude i en storstilet hvidvaskaktion mod små fisk, herunder Hans Hertel, der ser frem til, at banken når frem til hvalerne.

Forleden modtog jeg et forbavsende brev fra den p.t. så omtalte Danske Bank.

Siden 1991 har jeg siddet i bestyrelsen for et litterært legat, der af en beskeden formue årligt uddeler en eller to beskedne forfatterpriser. Bestyrelseshonoraret er lige så beskedent: 5.000 kroner, efter skat 2.714 kroner, og det har hidtil ikke kunnet ophidse nogen mors sjæl – heller ikke Danske Bank, der administrerer kontoen.

Men i brevet forleden var tonen en helt anden. Nu hed det, »at Banken [med stort B] mangler legitimation for bestyrelsesmedlemmerne og dermed ikke opfylder de skærpede krav til legitimation i forbindelse med hvidvask og terrorfinansiering«. Man udbad sig straks indsendelse af »billedlegitimation (førerbevis eller pas) tillige med et sundhedskort«, og de oplyste, at også bankens filialer kunne påtage sig »at få scannet og verificeret bestyrelsesmedlemmernes legitimation«. Underskrevet af afdelingen for private wealth management.

Det var en helt ny fornemmelse, som det hed i den gamle reklamefilm for barbersprit. Mine 2.714 kroner har hidtil ikke givet anledning til kontakt med private wealth management, og skønt jeg til et karneval for 30 år siden optrådte maskeret som bankrøver med elefanthue, er det første gang, jeg er sat »i forbindelse med hvidvask og terrorfinansiering«.

Skulle jeg være smigret eller forarget? Jeg var i alt fald desorienteret og delte det med gode venner, og min logiske ven filosoffen havde en forklaring: »Danske Bank er nok ved at rydde op, og de begynder åbenbart stille nedefra«.

Selvfølgelig. De starter med os små fisk i 2.700-kroners klassen, og måske når de en dag op til hvalerne, der hvidvasker milliarder. Det bliver nok sværere at fravriste dem billedlegitimation og sygesikringskort, men det er da fint, at Banken (med stort B) begynder i det små. Det er det, der hos Mærsk – Danske Banks indtil for nylig passive hovedaktionær – hedder rettidig omhu. Bedre sent end aldrig.

Mobilen på cykel

Mesteren i rettidig omhu var den borgerlige feminist Emma Gad, der for præcis 100 år siden udgav bogen ’Takt og Tone’ om høflig omgangsform. Den var åbenbart tiltrængt, for i løbet af udgivelsesåret 1918 kom der 19 oplag. Fru Gads leveregler omfattede også hensynsfuld cykling (»Kør med moderat Fart … Før ikke højrøstet Samtale fra den ene Cykle tilbage til den næste«), og jeg tør ikke tænke på, hvad hun ville have sagt til vor tids kombination af cykler og mobiltelefoner.

På Broadway stoppede skuespilleren Hugh Jackman forestillingen ’A Steady Rain’, da der lød en ringetone nede fra tilskuerpladserne

F.eks. hvis hun havde overværet det minidrama, jeg forleden selv var midt i på cykelstien langs Kongens Have. Jeg blev overhalet af en ungersvend i høj fart uden hænderne på styret. Ja, uden hænder på styret, for venstre hånd holdt om mobilen, mens den højre sms’ede. Hvis gutten havde slingret eller ramt en sten, havde vi ligget der, og i faldet kunne – værst af alt – hans mobil være kommet til skade.

Mobilen i teatret

Det vil kunne ske for andre, for ugebladet The Times Literary Supplement rapporterer, at i England og USA går stadig flere udøvende kunstnere nu i nærkamp mod ’mobilitis’, der uden rettidig omhu forstyrrer koncerter og teaterforestillinger.

Kampmetoderne spænder vidt. Da New York Symphony Orchestra for nylig blev generet under opførelsen af Mahlers 9. symfoni, standsede dirigenten koncerten i protest. På Broadway stoppede skuespilleren Hugh Jackman forestillingen ’A Steady Rain’, da der lød en ringetone nede fra tilskuerpladserne. Jackman henvendte sig direkte til synderen: »Vi kan sagtens vente. Genér Dem ikke. Tag den dog«.

Og så er der den optrapning, der blev konstateret ved sommerens Edinburgh Festival. Da canadieren Cliff Cardinal følte sig distraheret i sit show af en yngre kvinde, der ugenert tweetede, fortsatte han sin monolog, men bevægede sig gennem rummet ned til kvinden, snuppede mobilen ud af hånden på hende – og kylede den tværs over scenen, så den bragede ind i en væg.