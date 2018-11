Jeg slår op, København, inden du slår op med mig

Jeg har udtjent min tid med at sidde og få blærebetændelse på Dronning Louises Bro, og jeg gider ikke betale 40 kroner for meget for et brød mere. Jeg har som 31-årig lyst til at blive pensioneret fra at bo i byen.

Som teenager flygtede jeg fra provinsen og tog ind til byen, for alting skulle larme, kraniet skulle knuses af høj musik. Nu er byen blevet mere stille, tæmmet og domesticeret. Man vil fjerne Bispeengbuen, hvor de unge hører techno hver sommer, og skaterne får hudafskrabninger. Jagtvej har fået hul i tandrækken, jeg ser ikke den store forskel på de liv, man lever inde i byen og uden for byen, ud over et større udvalg af forbrugstilbud og takeawaymad. Folk skubber barnevogne i Randers og i Gudhjem og på Nørrebro.

Rytmiske rutiner

Jeg har besluttet mig for lige så stille at vende tilbage, hvor jeg kommer fra. Den del af Nordsjælland, hvor det ikke flyder med mælk og whiskey, hvor der bare er ganske almindelig middelklassestemning, kernefamilier, havearbejde og rytmiske rutiner. Ikke, at jeg ejer nogen af førnævnte ting. Jeg flytter tilbage til rødderne. Der hvor der er skove og søer, man kan bade i.

Jeg er vokset op i Hillerød, som ligger ved siden af Allerød, som ligger ved siden af Birkerød. Det er Birkerød, der bliver min hjemby om kun et par uger. Vi er fem mennesker, der skal bo i et hus ved en sø. Det bliver ikke ligesom i 1970’ernes kollektiver, men mindre kan også gøre det. Vi kan vade ned i søen fra haven, der er en rød robåd og en badebro, jeg bilder mig ind, at jeg skal vinterbade, måske bygge en sauna, eller måske bare have medlemskort til svømmehallen.

Der er intet galt med København, jeg slår bare op med København, før København slår op med mig. Det er dyrt at være lejer og dyrt at købe en lejlighed, så nu er vi nogle, der flytter væk i en periode og ser, om der er rart andre steder og måske også billigere.

Det er ikke mig, der løfter taget på natklubberne længere, så jeg holder lige en pause fra at flytte rundt

Jeg er godt klar over, at det er typisk storbymennesker at ville ud af byen og genopføre Inger Christensens ’Alfabet’-digt og føle sig tættere på naturen. Der er også natur i København, men nu koster det pludselig penge at få varmen i palmehuset i Botanisk Have.

Jeg glæder mig til at gå i skoven, som ikke tager entré. Jeg vil lade, som om jeg er Ronja Røverdatter, ligesom jeg gjorde som barn, og når jeg så fryser, og ikke orker at være Ronja Røverdatter mere, så tager jeg hjem og drikker noget dejligt varmt.

Det er samme følelse, jeg har i forhold til at flytte. Det er slet ikke sikkert, at jeg orker at bo derude ved skoven og søen i det lange løb, og så er det jo godt, at jeg er lejer og bare kan drage mod byen igen.

Hiver mig i ærmet

I København er jeg blevet en borger, der betaler skat og stemmer. Jeg har været ung og dum og fuld og lykkelig og ulykkelig her.

Jeg er ikke helt kommet i cykelhjelmsalderen, men det er ikke mig, der løfter taget på natklubberne længere, så jeg holder lige en pause fra at flytte rundt og sælge mig selv til ’udlejerauditions’ med lysshow og røgmaskine og løfter om kulinariske færdigheder.

Provinsen hiver mig i ærmet, fordi jeg kan huske al den tid, jeg har tilbragt der, de mange cykelture og kedsommelige og langtrukne somre ved Esrum sø. Mit flytning er også et håb om, at det bliver mindre vigtigt at bo i store byer, at jeg har forstand til selv at forme det sted, der har formet mig.

Jeg håber generelt, at mennesker i det her land vil søge mod små byer, så vi kan forbinde os til hinanden igen og punktere boligboblen og knuse polariseringen og afstanden mellem os. Og husk de kloge ord fra Carrie Bradshaw i tv-serien ’Sex and The City,’: »Storbypiger er bare landsbypiger i mere chikt tøj«.