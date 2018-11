Så billigt kan det gøres: Chefredaktør brugte 5.250 kroner på kontor Politikens chefredaktør har kun brugt 5.250 kroner på at forny sit kontor, og han har fået rådgivning fra folk ansat i huset.

I Bagsidens evige jagt på positive forbilleder viser det sig, at det måske største danske forbillede på kontorindretningsfronten befinder sig kun 47 skridt fra Bagsidens kontorstol: ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen.

Hans kontor – det legendariske hjørnekontor på Rådhuspladsen – er indrettet smagfuldt med gedigent dansk møbeldesign, som er gået i arv fra den ene chefredaktør til den anden. Christian Jensen, der har haft kontoret i to år, har derfor kun indkøbt en skrivepult til en pris af 5.250 kroner, inklusive moms, til kontoret. Bagsiden har fået adgang til dokumentation for indkøbet og har inviteret sig selv til besigtigelse af kontoret – i dagens anledning har vi inviteret Politikens designekspert, Lars Hedebo Olsen, med til Christian Jensen.

Hvem har rådgivet dig om indretningen?

»Susanne Bennett (leder af Politikens reception og bestyrer af hele redaktionens arsenal af hæve-sænke-borde og kontorstole, red.) hjalp mig med skrivepulten. Der har ikke været nogen arkitekt med ind over«, fortæller Jensen.

Fakta Så meget koster et kontor Anders Samuelsen, udenrigsminister: 340.000 kroner Sophie Løhde, innovationsminister: 195.000 kroner Kristian Jensen, finansminister: 172.500 kroner

Niko Grünfeld, kultur- og fritidsborgmester: 130.000 kroner

Christian Jensen, chefredaktør: 5.250 kroner



»Jeg er hamrende tilfreds med det. Det er et svært kontor at komme ind i, der er jo mange historier og myter om hjørnekontoret ...«, siger Jensen: »Da jeg overtog hjørnekontoret, stod der en høj læderstol i grønt læder. Den var så stor, at det føltes som at sætte sig på businessclass i et 1980’er-fly«. Han står op for at vise omfanget af stolen: »Man faldt nærmest ned i den. Der stod også et stort skrivebord med en statisk computer, et modem og en fastnettelefon. Jeg sad en halv eftermiddag i den stol ved bordet, og der kunne jeg mærke, at det hørte en anden tid til. Jeg skulle af med det«.

Svær indretning

Skrivebord og læderstol blev skiftet ud med skrivepulten, hvorpå man kan stille en bærbar. Det viste sig dog, at det var svært at indrette lokalet med det tilbageværende mødebord med 8 tilhørende stoleproblemer.

»Vi stillede det op på mange forskellige måder. Det var Aske, udviklingschefen, der foreslog, at det skulle stå her og følge hjørnevinduets linje. Han har en fortid med design«, fortæller Jensen.



Foto: Martin Lehmann Skrivepulten er i kirsebærtræ og står i 5.250 kroner inklusive moms.

Skrivepulten er i kirsebærtræ og står i 5.250 kroner inklusive moms. Foto: Martin Lehmann

Den historie kan Politikens digitale udviklingschef, Aske Johan Koppel Stræde, bekræfte. Han har haft et lille indretningsfirma med sin ekskone. Han kom med ideen på et møde i hjørnekontoret om indholdssalget:

»Vi snakkede i salgsledelsen, og emnet kom op. Det var svært at få noget ud af pladsen ved hjørnevinduet. Jeg sagde, at bordet skulle flugte med den skrå væg, hjørnevæggen. Vi rejste os alle sammen op og flyttede bordet, 8-10 mennesker. Sådan husker jeg det. Så jeg vil sige, at det er en meget agil indretning«, siger udviklingschefen.

Du har ikke gået på nogen feng shui-kurser eller aftenskole i indretning?

»Nej, jeg har kun brugt 6 år på at prøve at forstå, hvad min daværende kone sagde«.

Hjørnekontoret er altså indrettet uden arkitekthjælp, den omfattende genbrug af møbler er bæredygtig, og flytningen er udført gratis. Derudover kan både mødebordet og placeringen af det godkendes af designekspert Lars Hedebo Olsen: »Det er et fedt bord«.

Bordet er tegnet af Rud Thygesen og Johnny Sørensen til Frederiks IX’s 70-års fødselsdag i 1969. Stolen med armlæn kom til i 1989. Det kaldes Kongeserien.

Er det ikke lidt onkel morfar-agtigt ... forsøger Bagsiden.

»Så passer det perfekt til mig«, siger Jensen.

»Det er et smukt bord, der signalerer, at der altid er plads til en til«, siger Olsen og peger på formen, som runder ved bordets hjørner.

Og mens de to sidder og flugter holdningsmæssigt med hinanden, spørger Bagsiden: Skulle du ikke have en ribbe?

»Nej«.