Måske kan jeg starte en trend og huje ved sceneindgangen

Der findes et billede af skuespilleren Ib Schønberg, hvor han står foran sin entrédør i færd med at skrive en autograf. Utvivlsomt til ære for fotografen. Den egentlige grund til, at jeg har bidt mærke i billedet, er et skilt, som kan skimtes på entrédøren i baggrunden. På skiltet står: ’Autografbøger modtages Kl. 14-15 og kan afhentes næste Dag samme Tid’.

Det skilt siger ikke så lidt om, hvor ombejlet Ib Schønberg var, da hans karriere var på sit højeste; som serviceoplysning til dem, der interesserer sig mindre for dansk film og teaters fortid, end jeg gør, skylder jeg nok at fortælle, at Ib Schønberg er ham den trivelige, der var med i snart sagt alle danske film fra midt i 1930’erne til midt i 1950’erne.

Men ud over at det fortæller noget om hele Danmarks ’Ibbermand’, er skiltet også et vidnesbyrd om, hvilken status scenekunstnere for bare et par generationer siden havde i Danmark – og hvordan man dyrkede dem som idoler, dengang enhver rask dreng gik i korte bukser, havde sår på knæene og en slangebøsse og en autografbog i lommen. I dag er autografbøger lige så altmodisch slangebøsser og raske drenge.

Åndsafvaskning

Jeg kom til at tænke på denne idoldyrkelse, da min kæreste og jeg en mørk oktoberaften stod foran Duke of York’s Theatre i Londons West End. Vi havde netop set Shakespeares ’King Lear’ i en glimrende opsætning, moderne og alligevel umådelig klassisk.

Folk stimlede sammen ved sceneindgangssmøgen lige ved siden af teatret. Hvad skulle der ske? Ventede de på Ian McKellen? Vi var nysgerrige og sluttede os til kødranden

Titelrollen blev spillet af den uforlignelige Ian McKellen – af mange bedst kendt som Gandalf i ’Ringenes Herre’-filmene – og det var ham, der havde lokket os til. Det var storslået at opleve ham på scenen, sikke en autoritet, sikke et nærvær og sikke en fysik. Det shakespeareengelske voldte os visse problemer, må jeg med skam melde, men det forhindrede os ingenlunde i at være grebet af forestillingen. Teater er jo så meget mere end ord.

Da vi efter godt og vel tre timers åndsafvaskning (jeg puster mig lige op med en Georg Brandes-allusion) kom ud på gaden, bemærkede vi, at folk stimlede sammen ved sceneindgangssmøgen lige ved siden af teatret. Hvad skulle der ske? Ventede de på Ian McKellen? Vi var nysgerrige og sluttede os til kødranden.

Stort format

En efter en kom skuespillerne ud, og alle blev de mødt med hujen og klapsalver. Jo større rolle skuespilleren havde spillet, desto større var kødrandens begejstring. Og efterspørgslen på autografer. Skuespillerne kvitterede med lidt forlegne smil og synlig glæde, og de skrev gladelig på folks teaterprogrammer.

Denne ekstrafremkaldelse viste sig at være ganske velkoreograferet, så naturligvis viste sir Ian sig, som enhver forestillings stjerne bør, som den sidste. Til trods for at han næste år runder de 80, virkede han forbløffende veloplagt og imødekommende oven på sin tour de force. Og han syntes at være af et menneskeligt format af mindst samme kaliber som det sceniske; han smilede taknemmeligt, fandt en sølvtusch frem og gav sig til at skrive autografer. Alle, der stak noget frem for hans åsyn, fik en krusedulle. Også jeg. Den stemning var det svært ikke at lade sig rive med af.