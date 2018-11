Søndagsbarnet kører sidelæns til Vedbæk

Jeg vidste, at det var dumt, og at jeg ikke kunne slippe fri fra solen blot ved at flytte mig et enkelt skridt. Men jeg tog et skridt, et eneste skridt fremad, og så sad jeg i kystbanetoget. Jeg kommer ikke så meget omkring nu om dage. Lever nærmest i en triangel. Arbejde-Netto-seng, arbejde-Netto-seng, men så er det søndag, og jeg skal, uha, til Vedbæk. Jeg har aldrig været i Vedbæk før, for hva’ sku’ jeg der? Jeg kender heller ingen, der er opvokset i Vedbæk.

Står på Hellerup Station og venter på kystbanetoget mod Helsingør. Solen blænder en i november, og det ka’ være nok så nice, hvis det ikke var, fordi man bliver helt blinded by the light. Når jeg bliver solblændet, tænker jeg altid på Camus. Fordi man som led i fransk pligtlæsning skulle læse ’L’Etranger’. Oui, så blev fransk manifique, selvom jeg ikke fik alle detaljer mæ’. The story of my life, men hva’ ka’ man forlange? Man ka’ stå på en station en novembersøndag i fuld sol og se et tog køre til og fra perron, og man er helt afslappet mæ’, hvor det kører hen, bare det kører på skinner, og man selv ved, at man skal mod Helsingør.

Nogle vil helst køre baglæns, andre vil helst køre forlæns. Jeg vil gerne køre sidelæns, for så kan man se kysten og vandet. »Havet er... så blåt, som et øje ka’ se. Aldrig vil jeg glemme havets blå. Verden er i farver nuuuuuuuh«. Ja, Lis.

Ingen bånd

Der sidder en familie mæ’ to smådrenge, en onkeltype, en far, en teenagedreng og en mor mæ’ tørklæde. De taler tyrswedish, og børnene decibeller helt hypede. Jeg synes lissom, der er meget langt mellem stationerne. Der smuttede Humlebæk forbi. Moderen er altmodisch. Hun klør’ sig i tindingen under tørklædet. Jeg gider altså ikke længere diskutere tørklæde eller krøller eller ej mæ’ mig selv. Folk må’ påtage sig, hva’ de vil, men jeg vil bare ikke selv bære et hovedkorset eller snuble i lange gevanter. Jeg vil ha’ isvind i håret og ingen bånd, der binder mig. Faren er iført et par kakiarmybukser og en læderjakke, så han virker ret hip i det. Den eneste, jeg har set se chik ud mæ’ et tørklæde, var Audrey Hepburn, bag på en scooter i en film. Og det var i chiffon.

Ikke snøre sig selv ind! Ej heller i noget ’bodyslimschocking pvchalløj’ til julefrokosten. Jeg nægter det. Byder ikke min krop, der tjener mig så godt, den slags. Og jeg skal evernever patetisk spændes op til lir’. Me’r.

Gud, hvor er der langt mellem stationerne? Der blev Vedbæk så væk. Nå, men så spør’ jeg ’le conductørbilletkontroleur’, hvorfor toget ikke standser i Vedbæk. »Det har det ikke gjort i 12 år«, si’r han. Jeg kommer alt for lidt ud, men jeg ka’ stå af i Helsingør og ta’ toget tilbage til Nivå og skifte der til et tog, der standser i Vedbæk.

Halvanden time for sent

Man kommer altid frem i et lille togskinnedekoreret land. Så står jeg endelig i et ’Vedbæksk Ebbe Skammelsønsceneri’. I det ligger et ukompliceret lejlighedskompleks. Ringer på, halvanden time for sent.

En kvinde åbner døren. Hun ligner mig af krop og skostørrelse. »Kom ind«. Jeg ta’r skoene af. »Du ska’ ikke ta’ skoene af«. »Det skal jeg vel nok, eftersom jeg ska’ se, om jeg ka’ passe dine grønne støvler«. »En kop te?«. »Jo«. Tedrikkere er aldrig halvt så ’optoskede’ som kaffedrikkere.

Prøver støvlerne. »Yes, de passer fint«. »Godt, hvis du er glad, så er jeg glad«. »Ska’ jeg følge dig til stationen?«. »Ja tak«. Så går vi. »Bla-blah-blah. Ja, det gælder om at gå godt. In your shoes, ha-ha«. Den fremmede virker ikke så fremmed. Eller osse møder man bare nogle gange sig selv ved vandet.