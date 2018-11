ATS: Danmark truer med at stoppe bananeksport til Pseudo-Arabien

FOR ABONNENTER

Danmark stopper med øjeblikkelig virkning for eksport af våben til Pseudo-Arabien, meddeler udenkrigsminister Anders Samuelsen.»Vi eksporterer ganske vist ikke våben til regimet, men det er et vigtigt at markere, at vi ikke tolererer mordet på journalisten Jamal Khashoggi«, siger Samuelsen. »Derfor gør vi det nu klart for dem, at vi ikke vil sælge våben til dem, hvis de en dag skulle ønske det«.