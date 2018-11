Sammen med Løkke og Brande Bladet: Bagsiden er blandt Danmarks 100 topeksperter Bagsiden er inviteret med i et netværk, der skal komme med gode forslag til en bedre fremtid. Det er lige os, og vi ser frem til at mødes med både Anders Fogh Rasmussen og Galten Folkeblad i det nye år.

Bagsiden har jo selv haft det fornemmelsen: At vi selvklart hører med på en liste over de 100 mest indflydelsesrige danskere. I sidste uge fik vi så en officiel bekræftelse, idet vi modtog en mail fra J.P. Monfort om, at Bagsiden er nomineret til The Denmark Presidential Team.

J.P. Monfort skriver til os, at han gennem 10 år omhyggeligt har studeret, hvem der er hvem i 200 lande, og at han derfor nu, endelig, er klar til »at nominere Danmarks mest relevante eksperter. 100 og kun 100 vil klare at komme med i The Presidential Team«.

»Tillykke med nomineringen til at deltage i dit lands mest prestigefulde team. Du er en af dit lands bedste eksperter og en potentiel kraft i verdens mest revolutionære rejse mod den bedst mulige fremtid, en grænselæs verden af Eutopia og Cornucopia«.

Kreative forslag

Bagsiden noterer sig med tilfredshed at være i selskab med bl.a. (fra toppen og ned) Anders Fogh Rasmussen, Bjarne Corydon, Esben Lunde Larsen, Lars Løkke Rasmussen, Mette Bock, en række cheføkonomier, chefstrateger, chefjurister, ambassadører, chefredaktører – og vi kan sagtens abstrahere fra, at Bjarne Corydon står med sin gamle Mckinsey-mailadrese, og at listen ikke er opdateret med den nyudnævnte danske ambassadør i USA, Lone Dencker Wisborg.

Sådan må det være, når man skal holde øje med topeksperter i 200 lande.

Bagsiden ser også frem til at gå helhjertet ind i præsidentteamets arbejde: The Presidential Team er et multidisciplin-team, »der skal mødes en gang om måneden og udarbejde konstruktive, kreative, fantasifulde, prospektive og analytiske politiske forslag«. Det er lige noget for Bagsiden.

Og så glæder vi os til at møde kolleger fra andre danske medier, især glæder vi os til at møde kolleger fra Brande Bladet, Gladsaxe Bladet, Galten Folkeblad og skive-her.dk, som også er nomineret.

Du er en af dit lands bedste eksperter og en potentiel kraft i verdens mest revolutionære rejse

Ja, faktisk er vi så begejstrede, at vi straks ringer til Brande Bladet, hvis »formål er at være talerør for de handlende og borgerne i den gamle Brande kommune«, og spørger, om de også kommer.

»Det har jeg ikke set, så det kan jeg næsten ikke kommentere på«, siger indehaver Villy Jensen til Bagsiden. Han har slet ikke modtaget mailen.

Men når nu jeg fortæller, at du er med på listen, er du så ikke beæret?

»Overhovedet ikke. Det er jeg kold over for. Hvis jeg havde fået mailen, ville jeg skrotte den lige på stedet«, siger han.

Bagsiden ringer videre til direktøren for skive-her.dk, Jacob Hesselbjerg Sørensen, som – viser det sig – også ejer it-virksomheden Dynamicit, som rådgiver firmaer om it-sikkerhed. Han har heller ikke fået mailen fra J.P. Monfort.

Det er ikke sådan, at han decideret sukker over Bagsidens henvendelse, men han siger, at den slags mails kommer der ufattelig mange af hele tiden. Og med »den slags mails« mener han spam.

Bagsiden har ganske vist modtaget et utal af mails fra J.P. Monfort – alene lørdag 18. november modtog vi 11 mails – og vi har også googlet J.P. Monfort og konstateret, at han bliver kaldt for »the king of spam«, og der er deciderede guides til at undgå at få hans mails. Men vi har også læst, at han er en virkelig person, som har nytænkt nogle økonomiske teorier og skrevet en masse nonsens, så det er da også en form for ære at være kommet i et særligt udvalgt selskab for det.

Jacob Hesselbjerg Sørensen, som stærkt vil fraråde at downloade Monforts bog i det link, der ligger i mailen – ligesom han finder det besynderligt, at J.P. Monfort vil have svar via en Gmail-adresse – vil gå så langt som til at sige: »Det kunne da være fedt eller interessant, hvis man skulle tænke ud af boksen med andre mennesker. Det er altid interessant at møde andre, hvis man kan berige hinanden«.