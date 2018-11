ATS: Løkke har sin exitplan klar

Lars Løkke Rasmussen (th) er begyndt at forberede sig til den dag, hvor han må forlade Statsministeriet. Såfremt der ikke umiddelbart er udsigt til et vellønnet job i det private erhvervsliv, vil han i stedet søge optagelse på et af Løkkefondens opholdssteder for drenge, der har haft det svært, erfarer ATS.