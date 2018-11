Jo, J. P. Monfort findes

Jaime Pozuelo-Monfort findes, han er født i Spanien – på Huffington Post kan du finde en video, hvor hans gamle lærer fortæller om, hvilken enestående elev han var.

Han har skrevet bogen ’The Monfort Plan’, som i øjeblikket kan købes på Amazon for 5,99 dollars. Den får 1 stjerne i 32 brugeranmeldelser, der alle advarer om, at man ikke skal købe hans bog.

På Vimeo har han selv lagt seks videoer op, senest i 2015, hvor han fortæller om The Presidential Team og om, hvordan han har nået 5 millioner eksperter over hele verden. Målet for 2015 var at nå 10 millioner. I juli i år nåede hans mailstorm til Malta, hvor MaltaToday kaldte indholdet »førsteklasses bullshit«.

Hans cv, som florerer på flere hjemmesider, giver baghjul til de småpynterier, danske politikere gennem tiden har sneget ind på deres cv’er: Monfort har en ingeniørkandidatgrad i telekommunikation, ligesom han er kandidat i virksomhedsledelse, finansiel analyse, financial engineering, økonomisk udvikling, offentlig administration samt religionsvidenskab.

Ifølge nextbillion.net er han i gang med en master både i international lov på Georgetown University og tropemedicin i London. Han har også arbejdet med teknologi i Madrid, Paris og Stuttgart samt i finansverdenen i New York og London.

J.P. Monfort bor angiveligt i Albanien.