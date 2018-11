Bagsiden tester: Kan denne klat slim klare støvet på forruden og instrumentbrættet, kan den klare alt En sugekop til udretning af buler i bilen er ubrugelig, men Bagsiden elsker at gøre sin bil ren. med en slimklat.

Juhu, tænkte Bagsiden, da den så, at man både kan købe en lille sugekop, der kan udrette små buler i bilen, og slim specialdesignet til at tørre støv af inde i bilen.

For det første tænkte Bagsiden klassisk heteronormativt, at her har vi potentielt julegaven til det mest udfordrende af alle julegavesegmenter: fædre, bedstefædre og onkler. For det andet tænkte Bagsiden på sig selv og sin egen Peugeot 207, som i den grad mangler en bilplejeorienteret ejer. Det er noget, selv naboer til bilejeren har bemærket.

Derfor bestilte vi hos Wish både en ’Car Dent Puller Suction Cup Remover’ for 31 kroner samt en ’Car Cleaner Glue Interior Air Vent’, som i øjeblikket er gratis. Det blev en meget hurtig test.

Foto: Annette Nyvang Sugekoppen inden brug.

Først gik Bagsiden en tur rundt om sin bil og opdagede til vores store overraskelse, at der ikke var nogen småbuler at rette ud med sugekoppen, som vi havde store forventninger til ud fra beskrivelsen på Wish, hvor man lover, at den er designet til at udrette småbuler på »næsten ethvert køretøjs overflade, både metal og plastik. Kan bruges på glas, spejle og enhver glat overflade«.



Bagsiden fandt derfor et sted på bagklappen, hvor der kunne have været en bule, og testede sugekoppen der. Det var yderst lovende. Den ene halvdel af håndtaget bøjede vi ned mod bilen, og vi mærkede, hvordan sugekoppen tog fat. Ja, et øjeblik tænkte Bagsiden, at det måske ikke var så klogt at trække sugekoppen til sig, når den tog så godt fat. Den kunne måske lave en udbuling i stedet. Så hev vi alligevel resolut i håndtaget. Og stod i næste sekund med håndtaget i hånden, mens sugekoppen stadig sad fast på bagklappen. Man kunne intet se på bilen, men sugekoppen bliver aldrig en funktionsdygtig sugekop igen.

Foto: Annette Nyvang Sugekoppen efter brug.

Bagsiden kom straks i tvivl – havde det været mere korrekt at løsne sugekoppens håndtag? Ja, vi ved det ikke, for det er ikke beskrevet nogen steder. Vores dom lyder derfor: Det er lidt af en fuser.



Slimrengøring

Anderledes havde vi det med geléslimklatten, som kommer i en pose med en snegl uden på. Det giver væmmelige mindelser om spor efter dræbersnegle, men her har Bagsiden – i modsætning til på sugekopfronten – et virkelig stort behov: Rengøring af instrumentbræt og hele plastikstykket frem mod forruden er ikke noget, der er nået frem til nogen Bagside-to-do-lister, vi har opereret med de senere år. Frontstykket fremstår med andre ord, som er det pyntet med spøgelsesstøv til halloween.

Foto: Annette Nyvang Slimklatten inden brug.

Derfor er det også et perfekt sted at teste slimklatten. Man kan sige, at kan den klare de ekstreme vilkår i Peugeotens forrude og på instrumentbrættet, kan det klare alt. Og det kan den næsten til perfektion. Bedst gik det på den glatte overflade ved rat og instrumentbræt, lidt sværere var det for klatten at få alt støv med på det mere nubrede forrudestykke, men alligevel var langt det meste støv væk efter et par rulninger. Bilen har i hvert fald ikke været renere indvendigt de senere år.