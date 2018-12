De unges kultforfatter indtager verden til fods

Siden 1990’erne har mange norske forfattere fået et internationalt publikum – fra Erik Fosnes Hansen og Per Petterson til Lars Saabye Christensen og Linn Ullmann. For ikke at tale om Karl Ove Knausgård, hvis 6-binds ’Min kamp’ lever på 22 sprog. I USA går ’My Struggle’ stadig som bagerens varme hveder.

Og i det kræsne ugeblad The New Yorker kaldte kritikeren James Wood for nylig den nu 77-årige Dag Solstad »Norges betydeligste nulevende romanforfatter« og skrev begejstret om tre af hans romaner, netop oversat til engelsk: ’Generthed og værdighed’, ’T. Singer’ og ’Armand V.’. Solstads billeder af folk, der lever som bipersoner i deres eget skyggeliv, løftede Wood op i verdensformat.

Det nyeste norske bidrag i mit bogtårn er Tomas Espedal, og hans vej ud i verden gik sjovt nok via Roskilde, for Arild Batzer i Roskilde Bogcafé vejrede som den første hans potentiale. Espedals kendteste bog, ’Gå’ fra 2006, er nu oversat til 12 sprog, og Batzer sælger stadig 1.000 eksemplarer af den danske udgave om året.

Højst 12 kg i rygsækken

’Gå’ med den smittende undertitel ’Kunsten at leve et vildt og poetisk liv’ er nemlig blevet kult blandt unge. Det var min gode kollega højskoleforstanderen, der gjorde mig opmærksom på det, og jeg er enig med hans elever: Det er en herlig roman.

Ja, roman og roman. Bogen er et særpræget gadekryds – fortælling, natur- og rejseskildring, lyrisk essay, erindringer og drømmerier i ét. Den indgår i 2010’ernes selvbiografiske bølge, men er helt anderledes end ’Min kamp’.

Espedal kæmper ikke. Han går. Den 39-årige forfatter går ud af sin by, Bergen, ud på småveje og gamle postruter, ud til fjorden, op i fjeldet, hvor »man tænker mindre forsigtigt«. Det er en hyldest til det at indtage verden til fods, til selve det at gå, så rytmen bliver til en rus. Og snart er vor helt i Dr. Martens-støvler i rask trav på erindringens og fantasiens frie veje. Han har kun det mest nødvendige i rygsækken (højst 12 kilo) og kan skrive hvor som helst. Han er tilfreds. »Ich habe genug«, citerer han en af Bachs kantater.

De klarer sig på lokal mad og overnatning under stjernerne, men de føler sig som to lasede vagabonder

Espedal er de unges mand ved sit mod og sin foragt for ormædte konventioner, og man forstår hans glæde ved langsomheden og vandringen ud i det åbne. Væk fra civilisationens grimhed, pengenes dumhed, vellevned og for meget tv, der gør os »livsnærige« (herligt ord). Mange vil nikke genkendende til hans drøm om at bryde gamle bånd og blive en anden. Men det poetisk vilde liv har bagsider, siger han. Det er barsk at være vagabond. Man lever på andres nåde, savner en seng og en kæreste. Man bliver hjemløs, altid på vagt, mistænksom – og vækker andres mistænksomhed.

Til sidst vandrer Espedal og ungdomsvennen Narve ad den såkaldte lykiske rute i Grækenland og Tyrkiet. De klarer sig på lokal mad og overnatning under stjernerne, men de føler sig som to lasede vagabonder, med værkende kroppe og gnavesår, og drømmer om at finde et hjemsted med ro, kærlighed og samhørighed.