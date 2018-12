Hvad ville du vælge: Arkitekttegnede stole eller tændstikæsker i dukkehuset?

Ioktober 1973 bragte Samvirke en kritisk artikel om købedukkehuse. I legetøjsbutikker kunne dukkehuse i luksusudgaven løbe helt op i 742 kroner, hvis det blev fyldt med små Arne Jacobsen-møbler og meget andet. Det svarer til 4.500 i nutidskroner. ’Voksnes prestigeræs i lilleputformat’ hed artiklen, som problematiserede den slags legetøj som noget, der skulle prales med, og nok mest blev købt for forældrenes egen skyld.

Samvirke bragte i 1973 en kritisk artikel om færdiglavede dukkehuse, der kunne koste helt op til 4.500 i nutidskroner. Den kan læses på https://classic.samvirke.dk Foto: Samvirke

Artiklen førte til flere opfordringer fra læsere, der gerne ville have tips til at lave legetøj af værdiløse ting. Kort efter, i februar 1974, kunne bladet bringe en artikel om Gitta Bekker, der blev kaldt pap-pigen, da hun havde masser af ideer til at lave dukkehuse af papkasser, æggebakker, papruller, piberensere, tapetrester og meget andet forhåndenværende. Faktisk havde hun bygget en hel lille by med et væld af forretninger – og det helt ned til mindste detalje. Et skruelåg til en tandpastatube blev f.eks. til en fin lille lampeskærm.

Dukkehuset

I arkivet fra Arveprinsesse Carolines Børneasyl i Aarhus findes et dukkehus af samme karakter. Det ligger i en arkivæske og er sammenfoldet. Sådan set er der blot tale om en papkasse, hvor låget og den ene side er skåret væk. De øvrige sider er løsnet, så de kan klappes sammen og i udfoldet tilstand let bindes sammen af en lille snor i huller, lavet af et hulleapparat. Vinduer er blot skåret ud i væggene. Jørgen Clevin ville have været stolt – og nok endnu mere over fortsættelsen. Der er syet gardiner, et sengetæppe og en pude, og der er også et kludetæppe.

Fakta Arkivgutterne Med jævne mellemrum diverterer arkivgutterne Jørgen Mikkelsen og Kenn Tarbensen læserne med kuriosa, der passerer deres skriveborde. Jørgen Mikkelsen er arkivar ved Rigsarkivet i København. Kenn Tarbensen er arkivar ved Rigsarkivet i Viborg.

Sengen er lavet af træ, et fint lille stykke husflidsarbejde, hvis ikke den var indkøbt i en legetøjsbutik. Det ved vi ikke. Mest imponerende er sofaarrangementet. Det er lavet af tændstikæsker, der er betrukket med flot stof og er limet sammen.

Der mangler dukker; de må være forsvundet fra dukkehuset i tidens løb, hvor utvivlsomt mange små piger har haft festlige legestunder.

Arveprinsessen

Vi ved ikke, hvor gammelt dukkehuset er. Arveprinsesse Carolines Børneasyl i Aarhus blev grundlagt i 1836 og blev opkaldt efter Frederik 6.s datter, der var gift med arveprins Ferdinand. Det vidunderlige er, at børneasylet fortsat eksisterer under samme navn, men nu som en integreret institution med både vuggestue- og børnehavebørn.

På hjemmesiden Arveprinssessen.dk kan man læse om Carolines omsorg for de børn, der skulle passes, mens forældrene var på arbejde, så der var altså oprindeligt også tale om en daginstitution. På hjemmesiden står der også: »Hun var gift med Ferdinand, der var chef for dragonregimentet i Århus. Ferdinand var lidt af en skidt karl; han kunne godt lide spil og fremmede damer, så det brugte han mange af sine penge på«.

Det er en anden historie, der må granskes ved lejlighed. Ægteskabet var i hvert fald barnløst.

Dukkehuset er nok fra 1960’erne eller 1970’erne, hvor der grasserede en hobbybølge, bl.a. næret af tegneren Jørgen Clevin, der på tv klippede og klistrede. Artiklerne i Samvirke pegede i samme retning som en hård kritik af forældrenes prestigeræs i dyrt legetøj.