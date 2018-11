Jeg vågnede badet i sved. Dels fordi jeg af klimakterievenlige grunde sover i uldundertøj. Ja, det kradser lidt, men har den fordel at jeg ikke ved, om det er ulden eller væggelusene, der styrer. Dels har jeg påtaget mig et Helly-Hansen skiundertøjssæt, som jeg engang købte, fordi jeg blev påduttet at ta’ på skiferie mæ’ en sortpisttype, som jeg for en kort, men katastrofal periode delte valnøddebord og elevationsseng med.

Det var meget ensomt for mig at være på ski-deren mæ’ ham. Han susede af sted off pist væk, mens jeg selv stod alene tilbage på skiskolen sammen mæ’ et dusin behjelmte skibabyer, som åbenbart ikke havde hørt om, at man skal kravle, før man ka’ gå.

Mit sengeafsnit

Kulde er slet ikke mig. Det er så bare mærkeligt, at jeg af sparehensyn går rundt og fryser, men jeg har det da nogenlunde her, her på Rymarksvænge. Mæ’ mine to (ja, to) Hästensenge. Nogle mennesker investerer i aktier, andre i senge. Nogle ... nej ingen, men nu spø’r jeg så selv: Hva’ jeg skal mæ’ alle de senge? Er jeg ved at lave min etværelses om til et sengeafsnit? Jeg ved det ikke. Jo mere jeg ved, ved jeg, at jeg ikke ved, og jeg ved snart hverken ud eller ind.

Lige meget hvor dyr ens seng er, så kan den ikke forhindre ens onde drømme

Lige meget hvor dyr ens seng er, så kan den ikke forhindre ens onde drømme. I den ene seng drømmer jeg, at jeg på mit arbejde i Rødovre Centrum bliver truet af en mand fra udlandet, der kalder mig et rævhul? Sådan udtalte han det, og jeg begynder at tale om, at ræven altid har flere udgange, modsat røvhullet, som kun har en udgang. Så kommer vi op at slås, og så vågner jeg, fordi han hiver mig i håret, og håret ryger af, og det piner mig, da jeg skal til julefrokost på d’Angleterre på fredag. Mare-ridt.

Jeg har to senge. Er drømmene dårlige i den ene, sover jeg bare videre i den anden. Her drømmer jeg så, at Erling Ego har skrevet en bog om mig som mere hekset end sexet. Luder og ravnemor, men en ørn til cheesecake? Say cheese. Mine mænd, som enten er på pension eller døde, får rask væk minimeret længden på deres diller, og de er så itzy-bitzy, at jeg vågner mæ’ et spjæt i det nye sengeafsnit, og jeg føler mig så dirty.

Sillytjubang

Dirty Harry står op og ser sig i spejlet. Åh nej, det samme gamle fjæs. Men så tager fanden ve’ Dirty Harry, og hun begynder at synge: »I’m starting with the man in the mirror«, og så ta’r jeg en guldansigtsmaske på, jeg har fået af Linda, og så ligner jeg Sir Antony Canibal, og det kører for mig mæ’ Nilflyvefisken hen over de bonede gulve, og jeg pudser vinduer, så det synger, selv om solen skinner.

Jeg søsætter en formidabel forårsrengøring, og jeg hælder Sillytjubang ud over køkkenbordet, og fedt og snavs forsvinder, som var jeg på Epo i mine hurtige Eccosko, der nu fiser en tur på planteskolen, hvor man ikke stiller uhørt høje krav til kvinden, som ikke er Guds bedste barn, for det er Jesus.

Hende her har aldrig ku’ gebærde sig i Dansk Parforhold Aps. Kollaps. Nogle mennesker egner sig ikke til installerede mænd. Nogle mennesker kan bedst li’ at sove alene. De kommer til verden alene, og de smutter alene. Det kan være hell of a job, men de har selv valgt det og fik snorken nok. De har deres egne drømme. Og mareridt. Men efter onde drømme, så står de op for sig selv, analyserer og rydder op. De er helt nede i elkedlen og ta’r kalkaflejringerne mæ’ en mejsel, hvis det er det, der ska’ til. Nå, nu vil jeg satme osse på vaskeri mæ’ de lede svedgennemsyrede natkostumer. Jeg har hele svineriet for mig selv, kun omgivet af uendelige enlige sokker.

It feels like coming home.