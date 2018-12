Vigtigst af alt lærte han mig, at skal man nyde livet, skal der kager til  

Når du er færdig med at støvsuge, kan du komme ind og få kaffe«.

Sådan lød det, hver gang jeg hjalp Sven Ancher med at gøre rent, så jeg lagde ikke mere i ordene, men fortsatte kampen mod støvet, der hobede sig op i hans lejlighed. Lige indtil han kom med den sædvanlige tilføjelse:

»Og jeg har været på La Glace«.

Så blev jeg hurtigt færdig. Det støv kunne snildt vente, og da Sven Ancher kun havde brokket sig over min rengøring en gang (da jeg glemte at støve hans elmåler af i entreen, og han udtalte, at det var godt, vi ikke var Des), vidste jeg, at bemærkningen om La Glace betød, at jeg skulle smide alt nu og komme ind til spisebordet.

For der sad Sven Ancher og ventede. Han havde dækket op med hvide kopper, små tallerkener og skænket kaffen. Mens jeg satte mig, hældte han sukker i sin kaffe og spurgte, om jeg stadig ikke var begyndt at hælde sukker i min, hvorpå jeg svarede, at nej, det var jeg ikke, jeg ville nøjes med et skvæt piskefløde.

»Jeg har købt en Carl Nielsen-kage til dig i dag«, sagde han og sendte fadet med kager over bordet.

En dejlig lille buttet ting med gul glasur lå og ventede på, at jeg skulle hapse den. Fem sekunder senere lå den kage på min tallerken.

»Og så har jeg købt en mazarinkage til mig selv. Er den ikke fin?«.

Det var et af ugens højdepunkter, og jeg husker det som i går, selv om det faktisk i år er præcis tyve år siden, jeg sidst har drukket en kop kaffe med Sven Ancher. Han var en ældre herre, og vi havde lavet en aftale om, at jeg med jævne mellemrum skulle komme og hjælpe ham med at muge ud. I bøger, papirer og støv. Jeg skulle støvsuge, gøre badeværelset rent og ordne køkkenet. For en sjat håndører, som var et perfekt supplement til den SU, som jeg efterhånden havde fået så længe, at den nærmede sig slutlånet.

Sukker er ebola

Jeg kommer tit til at tænke på Sven Ancher, for han havde en mening om alt. Derfor var det sådan en fest at besøge ham. Han lærte mig at spise artiskokker og jordskokker. Men vigtigst af alt lærte han mig, at skal man nyde livet, skal der kager til. Derfor havde Sven Ancher et princip, som han efterlevede frem til sin død: Han skulle bo i gåafstand fra konditoriet La Glace.

Det er især derfor, jeg tit tænker på Sven-Ancher. For ligesom ham går der ikke en dag, uden at jeg spiser en kage. Det behøver ikke at være en stor konditorkage, men bare en lille sød ting, som jeg indtager til teen om eftermiddagen eller efter aftensmaden. Men det må man ikke i dag. Sukker og fedt er noget skidt, og når jeg fortæller folk, at jeg spiser noget sødt hver dag, kigger de på mig, som om jeg har ebola.

Hos Sven Ancher lærte jeg, at lidt er godt, bare det er rigtig godt. Hvilket jo var tilfældet med de kager, han købte, når jeg kom for at gøre rent. Til fastelavn fik vi fastelavnsboller, i foråret gåsebryst, hen over sommeren noget med bær, og da vi nåede jul, kom der honningkager med abrikosmarmelade på bordet.

Det var før, den brødbølge væltede over os, som i dag betyder, at folk rask væk giver 70 kroner for et brød, de tager med hjem og rister. Det var dengang, håndværksbagerne hærgede med små franskbrød og spandauere, der ikke ville bestå eksamen i dag.

Skulle man have en god kage i det indre København, skulle man lede længe – medmindre man, som Sven Ancher, havde opdaget La Glace i Skoubogade, som han frekventerede lige så ofte, som han gik i brugsen. Når han flyttede, flyttede jeg med. Der skulle være en til at støvsuge, og de kager spiste jo ikke sig selv.

Skal du have et sæt?

Som fattig studerende havde jeg aldrig sat mine ben på La Glace, fortalte jeg Sven Ancher en dag. Men jeg var begejstret for en bager i Sankt Peders Stræde, der havde onsdagssnegle og hver fredag solgte flødekager til 10 kroner.