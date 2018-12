Juleaften, åh, hvor er du sød ... or not?

En af grundene til, at jeg var solgt til Paprika Steens julefilm fra tredje replik – søsteren på telefonsvareren: »Jeg tager rødkål med, ikke« – er, at jeg har været hende med rødkålen. Jeg ville peppe familiens jul op og havde fået en fancy opskrift med rigtig rødkål, der snittes og dampes – »så der stadig er bid i«, som min ven sagde – og tilsættes interessante krydderier. Slet ikke som det tarvelige industriprodukt på glas.

Familien havde alligevel, ganske som i filmen, sørget for glas-kål. De tyggede tappert i den hjemmelavede og langede så mere eller mindre i smug ud efter den traditionelle. Året efter forsøgte jeg mig igen, kun let stødt over forrige års beherskede succes, og måtte sande, at problemet med frisk rødkål er, at det virker som ... kål. Det var før kålbølgen, som jeg aldrig rigtig er kommet med på.

Derefter var det slut med kunstfærdig kål og retur til den trygge marmelade. Hvordan søsters kål ender sine dage i filmen, skal ikke røbes her, men noget af det geniale ved filmen er, at man genkender sig selv og andre i den. Jeg har i øvrigt også været den ulidelige svoger og medbragt ’ordentlig vin’, og jeg kunne, næsten, have været Karen-Lise, der føler trang til at underholde på syngende fransk.

Mormor skred

Juleaften med familien kan være en svær ting. Måske blandt andet fordi man aldrig helt har sagt farvel til barndommens evigtvidunderlige jul og dengang, éns første cykel stod under træet og var gul og skinnende. Drømmen om den perfekte jul sidder så dybt i det overvintrede barnesind, at virkeligheden kan være svær at kapere.

Også i min familie er juleaften til tider faldet usædvanligt ud, navnlig engang for en del år siden. Ret tidligt på aftenen opstod der nogle skærmydsler mellem min mor og hendes mor – mor-datter, you know – som resulterede i, at min mormor og dermed også hendes søster, stakkels uskyldige moster Inger, måtte forlade selskabet i utide (sådan kunne man måske forklare nogen, der skal lære dansk, hvad det vil sige at ’gå i utide’: for eksempel juleaften, før træet er tændt og gaverne pakket op).

Man forsøgte at ringe og fremskynde den forudbestilte taxa, hårde odds 24. december. Efter nogen ventetid i anstrengt stemning begav de to små gamle damer sig på egen hånd ud i sne og mørke. Fem minutter senere ankom mirakuløst taxaen. Min onkel sprang ned i vognen for at eftersætte damerne. Lang tid gik.

Til sidst blev også min bror og jeg sendt ud i snelandskabet for at lede efter de andre – min mor var i mellemtiden kølet af og mente, at vi burde holde sammen juleaften.

Således befandt halvdelen af juleselskabet sig forskellige steder i lokalområdet, men fik ikke kontakt. Eftersøgningsholdene vendte hjem et efter et, uden at have fundet damerne, som, viste det sig senere, bare var trasket op til bussen og kørt hjem til Amager. Det tog lidt tid at finde ind til julehumøret igen.

Uden mor

En anden usædvanlig jul holdt jeg sidste år. Det var første gang i mit liv, jeg holdt jul, uden at min mor var til stede. Det kunne hun af gode grunde ikke, for hun var død året forinden, netop 24. december. Også af den grund var juleaften denne gang noget særligt. Og så var det første gang, jeg var helt alene juleaften.

Med familiens kvindelige overhoved forsvandt nemlig også den sidste af de mange mulige julefamiliekonstellationer, der har været gennem årene, og jeg så i øjnene, at jeg var blevet både moder- og juleløs. Flere gode venner inviterede, men tanken om at være hægtet på som den fortabte onkel var jeg ikke så vild med.

Hvad vil man helst, sidde hos eller ’sidde alene’, som det hedder. Være ham, der går den forkerte vej rundt om træet og undrer sig over, at der er mandler i alle portionerne af risalamanden – eller sidde for sig selv og tude ned i et glas portvin?