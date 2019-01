Lykken venter i en plovfure

Så var der endelig en hård pakke under juletræet, som hverken var en bog eller en stegepande, men herlig flad og aflang som et jagtgevær.

»Mener du det?«, havde familien spurgt med lige dele skepsis og undren, hver gang jeg nævnte det brændende ønske i efteråret. Og jeg forstår på en måde godt, hvorfor de tøvede, for jeg har selv haft en mindre identitetskrise, inden jeg måtte overgive mig og springe ud som søger.

Men det er det, jeg er, nu. Hverken jæger eller samler, men hobbyarkæolog med en metaldetektor som forlænget tingfinderarm. Man bliver i øvrigt øm i armen, skulle jeg hilse at sige, muligvis fordi jeg endnu ikke helt har fundet min teknik, selv om jeg nøje følger manualen: »Langsomme bueagtige strøg fra side til side«.

Hurtige, pendulagtige sving er sjusk, spild af tid og afslører med det samme, at det er en amatør, der har fat i stangen. En anden begynderfejl er alt for høj og fægtende detektorføring. Ha! Næh, man skal helt tæt på jordskorpen, søgespolen er vandtæt og kan, hvis apparatet er af ordentlig kvalitet som mit, godt tåle en tur i sølet, når det virkelig gælder.

Øvelser på gulv

Inden man overhovedet drager ud med skovl og sæk til fund, er det klogt at træne med sin detektor på stuegulvet. Jeg prøvede med en tokrone, en gaffel og en teenagedatter, der lagde sig fladt ned med alle sine blingbling-smykker på. »Beep, beep, beeep-beeep!«. Det var gaflen, der gav størst udsving.

Men det handler også om gehør, om at finindstille og lære at aflæse sin detektors display; apparatet kan indstilles på at frasortere eller ’diskriminere’ mere banale metaller, så man kan gå direkte efter guldet, om man så må sige. Det er fristende, men et guldhorn i første hug hører vist til sjældenhederne. Selv om det jo netop er dem, de store sjældent glitrende fund fra ’germansk jernalder’ eller noget, man drømmer om.

De higer og søger

»En forårsdag i 1891 blev der gravet tørv i Rævemosen nær landsbyen Gundestrup. Tørven skulle bruges som brændsel. Pludselig stødte karlen Jens Sørensen spaden på noget hårdt og skinnende ...«.

Sådan indleder Vesthimmerlands Museum fortællingen om Gundestrupkarret, denne knap 9 kilo tunge sølvbalje, hvis historie er lidt af en gåde. I hvert fald. De spørgsmål, enhver søgende sjæl må stille sig selv, er: Hvad er det egentlig, jeg går efter – og hvor går jeg hen?

Går man og nyder det, helt alene derude i plovfuren, fordi man i virkeligheden lider af en flæbende fortidslængsel?

»Bed altid om tilladelse«, lyder detektorfolkets første lov. Gravhøje er no-go, fredede områder og private haver skal man også helst holde sig fra. Offentlig strand og skov er herlige områder for dem, der er til det, men jeg er klart til pløjemark.

Fed, brun jord. Åbne vidder, mudder om anklerne og en enkelt musvåge som eneste vidne, når et nationalklenodie forhåbentlig åbenbarer sig ved næste ’beep’. Som et »Glimt fra Oldtidsdage«. Det var Oehlenschläger, der i 1802 skrev om arkæologiens farlige fascinationskraft, dette sus af fortidig pragt, i det romantiske mesterværk ’Guldhornene’.

Flæbende fortidslængsel

Men det er også her, identitetskrisen gnaver lidt. For er jeg i bund og grund en nyromantisk, nationalistisk gammeldansk rad, der flygter fra storby og flygtningesnak for at pille i egen blege navle? Går man og nyder det, helt alene derude i plovfuren, fordi man i virkeligheden lider af en flæbende fortidslængsel?

»Da klinger i Muld/ det gamle Guld««, skriver Oehlenschläger videre. Og det er altså, indrømmet, helt elektrificerende, når nålen svinger voldsomt, og apparatet begynder at give lyd. Hvad har vi her: Et bæltespænde fra Per Syvsprings tid, nogle guldmønter fra dengang, herremænd red og brugte pisk, et kyskhedsbælte fra den sene middelalder eller blot en hårnål fra en skummetmælksfarvet, forfløjen adelsfrøken ...? Man kan hurtigt blive grådig, som også Oehlenschläger advarer om.