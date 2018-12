Vi er op mod 4 procent, der spiser karamelsauce til risalamanden

»Jeg kan kun sige, at jeg som barn troede, at det var sådan, det var: At man spiste karamelsauce til risalamanden. Jeg var en ret stor skolepige, da det gik op for mig, at det øvrige Danmark spiste kirsebærsauce, og når jeg spurgte min mor om kirsebærsaucen, svarede hun: »Det smager modbydeligt, det her er meget bedre«. Jeg rører heller ikke kirsebærsauce i dag. Jeg synes, det smager lige nøjagtigt så modbydeligt, som min mor har sagt, det gør«, siger moster Ulla, der er årgang 1951.

Vi er enige om, at karamelsaucen med stor sandsynlighed kommer fra min oldemor Herdis, min mosters mormor, som var bosat i Hjørring i sit voksenliv:

»Hun var meget madinteresseret, hun havde sans for tingene og for kvalitet. Hun var slagterdatter fra Ry, og det var et mareridt for både fiskehandleren og slagteren at få besøg af hende, men hun gik ud af butikken med det bedste stykke fisk eller kød«, fortæller Ulla, der har fået karamelsauce hos Herdis.

Derfor er moster Ulla også sikker på, at det er Herdis, der har sat standarden for risalamandetilbehøret juleaften – også for næste generation: »»Det gør vi ikke her«, lød svaret fra min mor, når talen faldt på kirsebærsauce. Hun syntes, at det var lidt finere hos os med karamelsaucen, vi hævede standarden med den«, fortæller hun.

På sin vis er det utroligt, at saucen ikke har vundet større udbredelse, for moster Ulla og jeg har oplevet, at 99 procent af dem, der får lov at smage den, bliver fans. Alle tilløbere i min del af familien har smagt karamellen og kan lide det. Vi får godt nok også kirsebærsauce, for sådan var det i mit barndomshjem: Begge dele. Så kan man også spise to portioner, en med hver. Win-win.