Sidste jul forærede jeg dig mit hjerte

Last Christmas, I gave you my heart, men allerede næste dag forærede du det væk, så jeg forstod da mæ’ et, at jeg lissom elskede dig, det var lige fedt. Nu er jeg bare helt lost og til rotterne og sidder ladt alene tilbage blandt alle julegodterne.

Hvorfor sku’ du være en topegoist, det er vi mange, der synes er trist. Alle ved, jeg er alletiders kvinde, men du sku’ partout ha’ husmandssex mæ’ min bedste veninde.

Har man nogensinde hørt om et julefrokostknald, der varer ved?

Prøv at gætte, om jeg hader dig, hvorfor vælge hyænen, når du har pragtfulde mig? Jeg havde en drøm om fælles unger på stranden, men du ville bare ha’ børn med en anden, nu går jeg så i cølibat eller drikker mig i gløgg, stjerneplakat.

Den nye er ikk’ nær så lækker som mig, hvordan ka’ du hoppe på den ribbenssteg. Hun er jo hverken kløgtig eller klog, jeg tvivler faktisk på, hun nogensinde har åbnet en bog. Jeg har læst både Nietzsche og Proust, hun har kun formået at gi’ sine læber et siliconeboost.

Rider på Rudolf

Jeg tror faktisk ikke, at hendes babser ka’ hoppe, og jeg synes ærlig talt, jeres forhold sku’ stoppe, du er en ababoo promiskuøs amøbe, du ska’ ikke invitere mig, hvis I får noget at døbe. Jeg håber snart nogen ka’ se mit mægtige hjerte, og at du under samlejet mæ’ hende vil fjærte, det er jeg da heldigvis helt fri for nu.

Jeg lykønsker hende med dine brandskider, imens jeg mig en tur på Rudolf i Dyrehaven rider. Han har mig faktisk en diamant foræret, mens du mæ’ min veninde blot blodpølse fortærer.

Jeg har lige bagt Verdens bedste brunkager, mon du ka’ huske, hvor fantastisk de smager? Stort held og lykke med jeres store julekærlighed ohhhhh, oh oh, inden det bli’r nytår, er det gået i ged. Har man nogensinde hørt om et julefrokostknald, der varer ved? Mens en anden her trøstespiser sig tromlemarci-panfed? Næ-hæ, det tror jeg næppe, er der vel en anden af mine veninder, du ska’ kneppe?

Jeg er kvinden i top

Så drop nu for hævled den der pinup, det er jo vitterligt mig, der er kvinden i top. Jeg er det ypperste, en mand som du ka få, jeg ka’ ikk’ få ind i min hjerne, hvordan du ku’ gå. Jeg vil mæ’ vold og magt ha’ dig tilbage, jeg laver tilmed gerne din yndlingscheesekage. Pinup er jo ikke engang en gourmet, har du måske overhovedet tænkt over det?

Mandse, julen er altså hjerternes fest, måske ku’ jeg komme mæ’ til jeres som partycrashergæst? Det er som altid dig, der bestemmer, men jeg må hellere blive væk, jeg det kraftigt fornemmer. Undskyld jeg var lidt for karrig mæ’ sex, jeg forstår godt, du valgte min veninde, ha, hun er osse en heks.

Ohhhhhhh, ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Oh.