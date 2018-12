Er I klar til et Facebooxit i 2019?

En dag opdager jeg fem ubesvarede opkald fra min søster. Panisk klikker jeg på hendes navn i rødt øverst på opkaldslisten, mens jeg tænker: »Hvem er død?«.

Det er der heldigvis ingen, der er.

»Lise, for helvede – tjek din messenger«, råber hun, idet hun tager telefonen.

»Fjern det album øjeblikkeligt!«, fortsætter hun, da jeg – stadig med høj puls – åbner det Facebookalbum, hun linker til i beskeden.

Jeg husker det tydeligt: vores efterårstur til New York i 2007. Stolt har jeg uploadet et Sex and the City-tematiseret album. Vi så optagelser til den kommende filmatisering af den berømte serie og var på cocktailomtåget sightseeingtur til alle de kendte locations fra serien. Én location var Pleasure Chest. En slags legetøjsbutik for voksne berømmet af en sød, feminin og lyserød vibrator med kaninører, som seriens mest opknappede karakterer får et kraftigt afhængighedsforhold til.

Besøget i butikken har jeg dokumenteret flittigt i benævnte album, men det billede, der forårsager min søsters opkaldsstrøm, er et af hende med et lignende – dog mindre tilforladeligt – aggregat: en gigantisk og meget mørkebrun dildo. Hun holder den som et lyssværd og har kastet hovedet bagover i et kæmpe grin.

Den tid er ovre

Kan I huske det? Den søde, spæde tid, hvor det mest kontroversielle ved Facebook var det arkiv af pinligheder, vi efterlod til frit skue for potentielle arbejdsgivere og fremtidens kærester.

Ak, den tid er ovre. Facebook er blevet en af verdens største virksomheder og har i processen mistet sin uskyld. Undervejs har der været en række røde flag. Datalæk, falske profiler, censurering, eksperimenter og manipulation med brugeres følelser, fake news-tsunami.

Mit forhold til Facebook er gået fra nysgerrig forelskelse, over i en lang periode med gensidig tillid, sidenhen modnet til en sund skepsis og senest fordærvet i begrundet mistanke.

Lige nu tror jeg, at 2019 bliver året, hvor vi slår op.

Det hele begyndte med den berusende vision om at gøre verden mere åben og sammenhængende. Mit bidrag til sammenhængskraften var at stopfodre min profil med billeder og personlige oplysninger, som var det mine eneste mindeord for eftertiden.

Hvornår er du født? »1. marts 1977« – værsgo. Hvor bor du? »Frederiksberg« – værsgo. Hvem er dine familie? »Astrid, Peter, Anne Marie …« – og her er billeder af os allesammen. Værsgo.

Uden at vide det i min ekshibitionistiske rus åbnede jeg samtidig mig selv op for politisk, kommerciel og følelsesmæssig manipulation.

Men man kan jo bare lade være med at godkende venneanmodninger fra profiler med storbarmede damer med mærkelige navne, siger du måske. Og ignorer nu bare onkel Jørgen, når han deler ‘nyheder’ om alt fra morderiske lokalpolitikere til marsmænd (hvilket kun er muligt, indtil Jørgens nyhedsstrøm tager menneskelig form under familiejulefrokosten juledag). Og helt ærligt – er dine personlige data ikke en fair betaling for en platform, der får hverdagen til at hænge sammen på en sjovere måde?