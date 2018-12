Fem lokumsruller til årets lokumsbøger

Den såkaldt lokumslitteratur vil have fat i smilet. Det lykkes faktisk for de tre bøger i genren, Henrik Palle har læst.

Et billede siger mere end tusind ord, og smilet er den korteste vej mellem mennesker. Disse to præmisser må nødvendigvis ligge til grund for Anders Hemmingsens meget væsentlige udgivelse ’Hemmingsens billedbog – 313 sjove billeder gennem tiden’. For dens agt er tydeligvis at få folk til at slappe af ved at grine og dermed komme hinanden mere ved, og den gør det ved hjælp af en ordentlig omgang morsomme fotos og tekstbeskeder, forfatteren har fået tilsendt fra diverse godtfolk.



Bøger Årets lokumsbøger

Anders Hemmingsen: Hemmingsens billedbog – 313 sjove billeder gennem tiden. People’sPress. 368 sider. 149,95 kroner. Sten Wijkman Kjærsgaard og Ole Knudsen: Lokumsbogen 2019. Gyldendal. 192 sider. 99,95 kroner. Lotta Sonninen: Kunsten at være negativ. Vær den værste udgave af dig selv. Modtryk. 112 sider, 100 kroner.



Når man betragter Hemmingsens fotos, kan man godt få den kætterske tanke, at det måske ikke var sjovere i gamle dage. For dengang fik man jo ikke alskens pudseløjerligheder i sin mailboks og på sin facebookprofil; det begrænsede sig til et par skægge julekort og måske også lidt input fra udlandet i sommerferien. For hvad i alverden gjorde vi dog uden eksempelvis et snapshot af en buschauffør, der napper sig et frikvarter og derfor har skrevet på bussens panel, at ’Bussen og jeg holder pause’. Eller i samme boldgade et billede taget ud gennem en busdør, så et butiksskilt siger ’Go Way’, fordi ’To’ og ’Take’ er blokeret af gummilisten midt i døren.

Det er poesi i den diminutive afdeling, men lige, hvad der er behov for, når man sidder på IFÖ-tronen og forretter sin nødtørft. Bagefter er man et bedre menneske på flere måder.

Jubilæum

Det er man også, når man har læst årets version af Ole Knudsen og Sten Wijkman Kjærsgaards efterhånden klassiske udgivelse ’Lokumsbogen’. I år er der tale om en jubilæumsudgave – 20 år på bagen, forstås – og den har undertitlen ’Piratviden for vindere’.

Som vanligt er der tale om en skønsom blanding af absolut væsentlig viden. Det drejer sig om så centrale sager som Charles Dickens oversete beretning om Jesu liv og levned. Af samme litteraturhistoriske vigtighed er afhandlingen af 50 års Jumbobøger. Det begyndte med ’Onkel Joakims trillioner’ i sommeren 1968, og nu er vi i skrivende stund ved nummer 466, som bærer titlen ’50’ og viser Anders And med cykelhjelm og smartphone. Ak ja, Andeby er også den evige stad i sit univers.

Ekstremt nyttig er en lille parlør til Minions-sproget. Her hedder ’hvor vover de!’ for eksempel ’Sa La Ka!’. Ved hjælp af de opregnede eksempler vil en dreven sproghistoriker kunne rekonstruere en primitiv udgave af sproget som sådan. Så tak for det.

Dagbog over bitterhed

Og kan man ikke glæde sig over egne fortræffeligheder, kan man svine andre til. Det er meningen med Lotta Sonninens ’Kunsten at være negativ’, der i al sin enkelhed består af et antal skemaer, hvorpå man kan dokumentere kedelige egenskaber, dårlige oplevelser og uheldige tildragelser. Uhyre velgørende, selv om udgivelsen som sådan – og taget på sin erklærede forudsætning – er noget overflødigt pjat, spild af papir og penge.

Men det er måske en ganske god idé, trods alt, at føre dagbog over sin bitterhed ved at nedskrive nederen erfaringer i en given uge. Og det får ligesom blodet til at rulle raskere i årerne, når man tænker tilbage på en skolelærer, som irriterede én dengang – og stadig gør det.

Der er så meget dårligt i verden, at det nærmest hjælper at dokumentere det. Måske har en fjoget type sagt: Tænk kun gode tanker, og tæl kun de lyse timer. Men det er noget fesent ævl. Enhver ved jo, at en fremmed er en idiot, der ikke har gjort sig uheldigt bemærket endnu.

Alle tre udgivelser er livsbekræftende og relevante for det moderne menneske. De tildeles derfor hver fem toiletruller.