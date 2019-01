En kalender kan godt være det, der får dig gennem året

Et nyt år betegner begyndelsen på mange ting. Måske ikke ligefrem et helt nyt liv, for nu at citere en sang fra Disney-koncernens version af ’Aladdin’, men så dog en frisk start. Forsætter, der skal holdes eller brydes. Budgetter med samme skæbnemæssige muligheder. Arbejdsliv, privatliv, socialt liv. Vi tager sgu lige en runde mere i denne her vidunderlige, forfærdelige og fantastiske trædemølle, der går under navnet livet – her på planeten Jorden, som vi trods alt har endnu. Og selv om pulsure, smartphones, begavede fjernsyn, overnaturligt avancerede radiomodtagere og prætentiøse paneler i personbiler alle til hobe indeholder diverse planlægningsfunktioner og dermed byder den gode gammeldags vægkalender kamp til stregen, så er de her stadig, de der farverige, øjenforkælende ophængningsfætre i al deres skinnende glans. Med diverse temaer og illustrationer.

Fordi Bagsiden er et nobelt og familievenligt medie, har vi selvsagt – det ligger os uendeligt fjernt at objektivisere noget køn – valgt at kaste vrag på diverse dækfabrikanters produkter med letpåklædte kvinder i udfordrende stillinger, ligesom afrivningskalendere med satiriske budskaber eller lumre vittigheder er blevet forbigået. Vi vil ikke fornærme nogen, så er det sagt. I stedet har vi fundet frem til tre forskellige kalendere, som helt sikkert bør sprede glæde og samhørighed på grund af deres smukke billeder og rare associationer.

Den første er Dansk Blindesamfunds ’Årets førerhundehvalpe’. Den er livsbekræftende hinsides enhver rimelighed. Pakket som den er med dejlige billeder af hundehvalpe af labrador-racen. Samt interessante bonusinformationer angående førerhunde.

Man kan blandt andet – under billedet af Gizmo og Nicca, som er sorte og søde og lige til at blive helt blød i knæene over – læse, at det tager to år at uddanne en førerhund.

Der er også den lyse hvalp Sigurd, der opvakt og spændt står og stirrer ind i fremtiden, halvt gemt bag et væld af gule sommerblomster. Særligt nuttet er hvalpen Danny – som således deler navn med en af vores store danske forfattere – der har fundet hvile på et leje af æbler over septembers datoer. Måske er denne måneds himmel blå, men hunden Danny er ikke til at få øjnene fra.

Nisseorkester

Kongehuset hører også til blandt de motivkredse, der kan bringe tilfredshed og glæde ind i mangt et hjem. Og den kulørte publikation Billed-Bladet har således en kalender med denne særligt afholdte familie. Forsiden er prydet af kronprinsesse Mary, der bærende et diadem og smilende som en hindbærsnitte skuer ud i evigheden, mens gemalen godmodigt og lettere uskarpt flankerer hende.





Foto: Billed Bladet Det skorter ikke på prinser og prinsesser i Billed-Bladets kalender.

De er der alle sammen. Prinserne, prinsesserne, hele familien og da også Den Kongelige Livgarde i fuldt ornat med bjørneskindshuer og instrumenter. Man hører ligefrem en tappenstreg for det indre øre, og der er også på et af opslagene festligt fyrværkeri over kongeskibet, ligesom der er nisseorkester foran Gråsten Slot. Man kunne anholde, at bagsidebilledet af monarken selv ikke yder hende fuld retfærdighed, men lad det ligge.

Skulle dette ikke være tilstrækkeligt til at restaurere livsviljen oven på nytårets udskejelser, er der Sporvejshistorisk Selskabs ’Sporvognskalenderen 2019’.

Forsiden prydes af selveste linje 19, der havde Øresundsvej som endestation. Og februars opslag svælger i neonmørke og linje 6, der i sin tid gik til Ryparken.