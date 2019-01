Viralt fænomen i Østrig: Dansk ambassadør tog cyklen til nytårskur

Den danske ambassadør i Wien, René Dinesen, løb med opmærksomheden, da Østrigs forbundspræsident, Alexander Van der Bellen, afholdt nytårskur i tirsdags – eller rettede: Dinesen cyklede med den.

Han tog den tohjulede til nytårskuren i øsende regnvejr sammen med sin britiske kollega, Leigh Turner. Den danske cykel var pyntet med dannebrog, som det også ses på diplomatbiler, mens den britiske ambassadør viste sit tilhørsforhold med en kilt.

Det kunne forbundspræsidenten, der repræsenterer partiet Die Grünen, godt lide: »Tak for en miljøvenlig ankomst«, skrev Alexander Van der Bellen både på Facebook og Twitter med både billeder og video fra ankomsten, og videoen er vist 163.000 gange i skrivende stund.

Van der Bellen stillede sig forud for COP24 i Polen i spidsen for et nyt initiativ, ’Climate Ambition’, og en fælles erklæring, som 20 regeringsledere underskrev, herunder den danske.

Bagsiden vil selvfølgelig vide alt om det cyklende diplomatis virkning og fik derfor ambassadør René Dinesen i tale. Han kan bekræfte, at cyklisme og klima var de primære emner, han vendte med forbundspræsidenten ved nytårskuren:

»I diplomatiet er vi nok ofte lidt forsigtige med meget direkte kritik af samarbejdspartnere, så jeg sagde, at cyklisme er en både sund og bæredygtig transportform – og at det kræver, at infrastrukturen er på plads. Man cykler ikke, hvis man synes, det er en livsfarlig transportform. Det er ikke en kritik, men en konstatering – en eksplosion i antallet af cyklister kræver investeringer«, siger han.