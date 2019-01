Stem på årets grisehudsfarve 2019

Malingfirmaet Dyrup har allerede udnævnt årets farve 2019 til at være en meget mørk grøn farve ved navn Quiet Clearing PPG1145-7, og farvesystemvirksomheden Pantone har udnævnt årets farve 2019 til at være 16-1546 Living Coral.

Nu går Bagsiden ind i kampen om årets farve med en inddragende afstemning om årets grisehudsfarve 2019, idet vi har konstateret, at grisehudsfarve trender, efter at Benny Sørensen har anmeldt DR’s politiske analytiker Christine Cordsen for at overtræde straffelovens racismeparagraf med en udtalelse om grisefarvede danskere. Tilmed har han startet en underskriftsindsamling, fordi han mener, at »Cordsen bør fyres fra DR med øjeblikkelig varsel grundet hendes folkefjendtlige racistiske og ekstremt politisk farvede kommentar«.

Fakta Sagen kort »I virkeligheden har Mette Frederiksen jo lagt sig mere over i retning af Dansk Folkeparti, som sådan dyrker en illusion om, at man kan rulle det hele tilbage, og man kan sende folk hjem, og vi kan få et samfund som i 50’erne, hvor der ikke var så mange med en anden hudfarve end grisefarvet«. Sådan sagde DR’s politiske analytiker Christine Cordsen i en analyse af statsministerens nytårstale. Benny Sørensen har politianmeldt Cordsen for »en direkte racebetonet forhånelse og en nedværdigelse« af etniske danskere. Han mener, den er en overtrædelse af straffelovens racismeparagraf. Derudover har han startet underskriftsindsamlingen ’Fyr Christine Cordsen fra DR’, som har fået 491 underskrifter i skrivende stund. Cordsen har beklaget på Facebook. Vis mere

Alle taler om grisehudsfarve. Nogle indvender i facebookdebatten, at grise skam kan have mange farver, men på Bagsiden er vi udelukkende interesseret i nuancerne i racen hvid dansk landrace, også kendt som Baconsvinet.

Den bruger jeg også, når jeg skal farvelægge Martin Henriksen som svinehund Roald Als

Inkluderende farve

De fire nuancer af grisehudsfarve, der er nomineret af Bagsiden til finalen i årets grisehudsfarve, er nøje udvalgt af Politikens tegnere. De ved nemlig om nogen, hvor svært det kan være at finde frem til den særlige farve, der kendetegner de indfødte grisehudsdanskere.

Vi andre husker fra børnehave og skole, hvor udfordrende det kunne være at kolorere huden på en gennemsnitsdansker, hvis ikke der lå en decideret ’hudfarvet’ Penol-tusch i penalhuset – hvad der vil være politisk ukorrekt at kalde den farve i dag, men det gjorde vi jo i 1970’erne. I den sammenhæng er ’grisehudsfarvet’ både et mere korrekt, mindre racistisk og dermed mere inkluderende navn til omtalte farve, hvilket straks også bør placere ordet grisehudsfarvet blandt favoritterne til årets ord 2019.

Nå, men tilbage til Politikens tegnere. Det viser sig, at flertallet af Politikens tegnere freestyler, når de skal farvelægge gennemsnitsdanskeren: »Jeg prøver at variere hudfarven«, siger tegner Claus Nørregaard meget politisk korrekt. »Der er jo 100.000 forskellige farver blandt såkaldt hvide mennesker«, siger Anne-Marie Steen Petersen. »Det har jeg aldrig tænkt over, no idea«, siger Mette Dreyer.

Tegning: Roald Als Pastel rød er god, når man skal tegne Martin Henriksen fra DF, mener Roald Als. Stem på nummer 2.

Så er det jo godt, at vi har Roald Als og Philip Ytournel, for de kan sige ganske præcist, hvilken grisehudsfarve de bruger i Politiken.

»Jeg maler med Ecoline (en flydende vandfarve, red.), og hudfarvet hedder pastelrød og har nummer 381. Den bruger jeg også, når jeg skal farvelægge Martin Henriksen som svinehund«, siger håndtegneren Roald Als.

Tegning:: Roald Als Meget anvendelig til grisehudsfarvning af gennemsnitsdanskere. Stem på nummer 1.

Han har små flasker med Ecoline stående på en hylde på sit kontor, og så fortynder han farven med lidt vand for at få den rigtige grisehudsfarve.

»Alt efter, om der skal være lidt skygge, putter jeg et ekstra lag på eller lidt brun eller rød nedenunder, hvis næsen skal være rød«.

Pastel rose nummer 390 er mere kølig i det, og den er også en hyppig gæst i Roald Als’ tegninger.

»Det er en svær farve«, medgiver Philip Ytournel: »Hvis man tager et foto af en eller anden og bruger den pipette, man kan måle farven med, for at bruge farven i en tegning, vil den altid altid være meget mættet og se forkert ud«.