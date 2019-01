Årets grisehudsfarve er pastel rød a la Martin Henriksen

Det var et uhyre tæt opløb, og den sidste afgørende stemme kom fredag kl. 10.40 – kun 20 minutter før afstemningens deadline – men nu står det klart: Den flydende vandfarve Ecoline Pastel Rød nummer 381 har vundet prisen som årets grisehudsfarve 2019 – det er den farve, Roald Als bruger, når han skal farvelægge Martin Henriksen som svinehund.

Den vandt med 22 stemmer over 21 stemmer til magenta 25-gul 19, som tegneren Philip Ytournels datter har opfundet til grisehudsfarvede danskere.

Fakta Sagen kort

»I virkeligheden har Mette Frederiksen jo lagt sig mere over i retning af Dansk Folkeparti, som sådan dyrker en illusion om, at man kan rulle det hele tilbage, og man kan sende folk hjem, og vi kan få et samfund som i 50’erne, hvor der ikke var så mange med en anden hudfarve end grisefarvet«. Sådan sagde DR’s politiske analytiker Christine Cordsen i en analyse af statsministerens nytårstale. Benny Sørensen har politianmeldt Cordsen for »en direkte racebetonet forhånelse og en nedværdigelse« af etniske danskere. Han mener, den er en overtrædelse af straffelovens racismeparagraf. Derudover har han startet underskriftsindsamlingen ’Fyr Christine Cordsen fra DR’, som har fået 491 underskrifter i skrivende stund. Cordsen har beklaget på Facebook. Miseren fik Bagsiden til i tirsdags at udskrive en konkurrence om Årets Grisehudsfarve 2019. Vis mere

Bagsiden fik hjælp af sin sidemakker til højre til to fintællinger af stemmerne, og Bagsiden fornemmer tydeligt, at det var Martin Henriksen-referencen, der gjorde udfaldet. Flere læsere synes, det er en velvalgt farve til politikeren:

»Jeg vil stemme på nr. 2, idet jeg gerne støtter Roald Als’ argument om en specialfarve til Martin Henriksen«, skriver Benny Andersen til os.

Da jeg synes, ham Henriksen er så aldeles vellignende i pastel rød, så må det blive den

»Den er ikke nem, og jeg vakler mellem 1. pastel rose og 2. pastel rød, men da jeg synes, ham Henriksen er så aldeles vellignende i pastel rød, så må det blive den«, skriver Christian Clausen.

»Mange danske grise har helt samme hudfarve som Martin Henriksen – derom er der ingen tvivl!« skriver Per Knudsen.

»Martin Henriksen-rød«, er der en læser, der omdøber farven.

Roals Als, som ikke vil tage æren for selve farven, for det er en farve, han køber færdigblandet, vil gerne uddybe sin brug af Pastel Rød nummer 381:

»Jeg bruger den, både når jeg skal tegne grise og nogle fra Dansk Folkeparti, og når jeg tegner Pia Kjærsgaard, giver jeg hende lidt ekstra på halsen, så hun ser mere ophidset ud. Thulesen Dahl får lidt rødt på ørerne, for han burde skamme sig«, forklarer Roald Als.

Stakkels Ytournel

Det er måske også et udtryk for, at den håndtegnede tegning har vundet over computertegningen?

»Ja, det er farvelade, der vinder over computeren. Computerfarver er kedelige«, bedyrer Roald Als, der er kendt for at hade alt andet end sine vandfarver.

Der er jo så 21 mennesker, der har stemt på computerfarven ...

»Det betyder bare, at der er 21, der ikke kan se«.

Det skal også nævnes, at der var en enkelt stemme til Pastel Rose nummer 390, som Roald Als finder meget anvendelig til gennemsnitsdanskerhud, og at der var én stemme til den grisehudsfarve, Philip Ytournel har fået skæld ud af sin æstetikerkone for at bruge. Der var tale om en sympatistemme:

»Jeg stemmer afgjort på magenta 40-gul 40. Ikke så meget på grund af farven som på grund af min naturlige medfølelse med en mand, der får verbale hug af konen i en diskussion om farver«, skriver vor læser.

»Er det en mand eller kvinde, der skriver«, vil Philip Ytournel vide.

Det er en mand.

»Det kan være, han kender det«.

Da afstemningen var gjort op, var det tid til at at finde vinderen blandt stemmeafgiverne af den plastikgris, den tidligere Bagside-redaktør Bjarne Schilling fik af en kollega i 2002 oven på en storstilet redningsaktion for grisen Øffe.