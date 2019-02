En kostumetegner skabte Frilandsmuseet

Sidste år modtog Rigsarkivet en større samling af arkivalier fra Det Kongelige Teater. Den omfatter bl.a. en lang række kostumetegninger fra 1818-1996. Tegningerne, der dannede grundlag for skræddernes arbejde, er i mange tilfælde kunst af høj kvalitet.

Bernhard Olsen var en af 1800-tallets mest habile kostumetegnere. Han blev uddannet på Kunstakademiet i 1850’erne og leverede herefter i en årrække billeder til Illustreret Tidende og andre publikationer. I midten af 1870’erne blev han tilknyttet nationalscenen, hvor han både lavede kostumetegninger og vejledte om valg af stoffer m.m. Engagementet på Det Kongelige Teater varede dog kun ganske få år, hvorimod han leverede kostumetegninger til flere privatteatre gennem en længere periode. Samtidig passede han i 18 år arbejdet som artistisk direktør i Tivoli, hvor han bl.a. havde ansvaret for flere ombygninger.

Bondekultur

Efter 1880 lå Olsens primære interessefelt dog et helt andet sted. Med inspiration fra den svenske museumsmand Artur Hazelius, der grundlagde Nordiska Museet i Stockholm og senere skabte frilandsmuseet Skansen, ønskede Olsen nemlig at opbygge et ’nationalt museum’ for dansk bonde- og borgerkultur siden 1600-tallet. Holger Rasmussens bog ’Bernhard Olsen. Virke og Værker’ giver en grundig redegørelse for dette arbejde.

Foto: Niels Gravesen, Rigsarkivet I sine kostumetegninger gav Bernhard Olsen mange gode råd til skrædderne, men de udtryksfulde ansigtsindtryk siger også noget om, hvordan han tænkte sig, at rollerne blev spillet.

Det første skridt til at etablere et museum blev taget i 1879, hvor der blev afholdt en stor kunst- og industriudstilling i København. Her tog Bernhard Olsen initiativ til indsamling af effekter fra alle dele af Danmark. Med sin baggrund som kostumier er det ikke overraskende, at han interesserede sig for »bondestandens ejendommelige klædedragter« fra første halvdel af 1800-tallet, »da de vel nu så godt som overalt er gået af brug«, men han ønskede også at modtage »husflids-frembringelser og husgeråd (…) der har været til nytte eller pryd i det huslige liv«.

Indsamlingen blev organiseret gennem meddelelser i aviserne og breve til mange hundred skolelærere, som blev opfordret til at besøge nogle af egnens beboere for at overtale dem til at udlåne effekter. Selv om mange bønder kviede sig ved at efterkomme anmodningen, og nogle mente, at det var noget pjat at udstille deres gamle køkkentøj i København, fik Bernhard Olsen tilsendt næsten 10.000 genstande. Det var »et urede af gamle klude og rustent kram (…) Der var væggetøj i alle paneler og møbler og et støv og en lugt i de hundred år gamle bondeklæder, der var værre end cayenne«, skrev Olsen, som selv stod for opsætningen og udarbejdede et katalog over genstandene.

Foto: Niels Gravesen, Rigsarkivet En nar fra middelalderstykket ’Valdemar Sejr’.

Kunst- og industriudstillingen blev et tilløbsstykke, og at dømme efter omtalen i aviser og blade var det især Bernhard Olsens »store bondeudstilling«, der vakte begejstring. Olsen blev da også stadig mere overbevist om, at det gav mening at lave en permanent udstilling, hvor man kunne få et indtryk af de lokale variationer i den jævne befolknings levevis gennem flere hundred år.